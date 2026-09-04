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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تطلق Xiaomi 18 Fold.. هاتف قابل للطي بتصميم عريض يسبق iPhone Ultra

Xiaomi 18 Fold
Xiaomi 18 Fold
شيماء عبد المنعم

لا تزال الهواتف القابلة للطي تحظى باهتمام كبير، لكن التصميم التقليدي الذي بات سائدا في هذه الفئة بدأ يفقد شيئا من بريقه، وبينما أعادت سامسونج وهواوي تصميم هواتفها القابلة للطي بهيكل أقصر وأكثر عرضا، تستعد شركة آبل للكشف عن رؤيتها الخاصة لهذا التصميم عبر هاتف iPhone Ultra المرتقب في 9 سبتمبر.

لكن شاومي دخلت المنافسة في الوقت المناسب، وكشفت عن تصميم هاتفها القابل للطي العريض Xiaomi 18 Fold، في خطوة تبدو وكأنها تستبق إعلان آبل المرتقب.

نظرة أولى على Xiaomi 18 Fold


كشفت شاومي عن هاتف Xiaomi 18 Fold خلال فعاليات معرض IFA المقام حاليا، حيث يأتي الهاتف بتصميم أقرب إلى الشكل المتوقع لهاتف iPhone Ultra مقارنة بهواتف سلسلة Galaxy Z Fold.

ويتميز الهاتف بحواف مستديرة وشريط أفقي بارز للكاميرات في الجهة الخلفية، ما يمنحه مظهرا مختلفا عن التصميم التقليدي للهواتف القابلة للطي.

ويعد Xiaomi 18 Fold أول هاتف رائد يعتمد على شريحة XRING O3 المطورة داخليا من شاومي، في خطوة تعكس توسع الشركة في تطوير مكوناتها الأساسية بدلا من الاعتماد الكامل على شرائح الشركات المنافسة.

Xiaomi 18 Fold

تشابه لافت مع iPhone Ultra
 

وأظهرت نظرة أولية على هاتف Xiaomi 18 Fold تصميما جديدا بهيكل أقصر وأكثر عرضا، مع عدم وضوح التجعيدة في منتصف الشاشة عند النظر إلى الجهاز.

كما يعكس تصميم الهاتف تشابها ملحوظا مع الصور والتصميمات المتداولة لهاتف iPhone Ultra، سواء من حيث الأبعاد أو الشكل العام، ما يضيف مزيدا من التنافس إلى سوق الهواتف القابلة للطي.

ومن المقرر أن تكشف شاومي عن مزيد من مواصفات الهاتف وتفاصيله في 7 سبتمبر، بالتزامن مع إطلاقه في السوق الصينية، قبل يومين من الموعد المتوقع لكشف آبل عن هاتفها الجديد.

شاومي تسبق آبل إلى السوق الصينية


وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأن الصين تمثل ثاني أكبر سوق لهواتف آيفون على مستوى العالم، ما يعني أن طرح شاومي لهاتفها الجديد قبل إعلان آبل قد يمنحها فرصة لجذب اهتمام المستهلكين الباحثين عن هذا النوع من الهواتف.

ويتميز Xiaomi 18 Fold بعدد من العناصر التي قد تساعده على المنافسة إذا قررت شاومي طرحه في الأسواق العالمية.

شريحة XRING O3 وأداء قوي


تأتي شريحة XRING O3 المطورة داخليا في مقدمة نقاط قوة الهاتف، إذ تشير نتائج أحد اختبارات الأداء المعيارية إلى أنها حققت نتائج أفضل من عدد من الهواتف الرائدة الحالية.

ولا تركز شاومي على الأداء الخام فقط، بل تسلط الضوء أيضا على كفاءة استهلاك الطاقة وقدرات الذكاء الاصطناعي التي تعمل مباشرة على الجهاز.

ثلاث كاميرات وسعر قد يكون أكثر جذبا


يضم الهاتف نظام كاميرات خلفيا ثلاثيا، ما يمنحه عدسة إضافية مقارنة بما هو متوقع لهاتف iPhone Ultra.

وتشير الانطباعات الأولية عن عينات الصور التي التُقطت بالهاتف إلى نتائج واعدة، رغم أن الحكم النهائي على قدرات الكاميرا يحتاج إلى تجربة أوسع وفي ظروف تصوير مختلفة.

ومن نقاط الجذب المحتملة أيضا السعر، إذ يتوقع ألا يتجاوز Xiaomi 18 Fold حاجز 2000 دولار، وهو السعر الذي يشاع أن هاتف iPhone Ultra قد يقترب منه.

كما يأتي الهاتف بتشطيب باللون الأحمر القرمزي، وهو لون لافت قد يمنحه حضورا مميزا في سوق الهواتف القابلة للطي.

Xiaomi 18 Fold شاومي iPhone Ultra الهواتف القابلة للطي

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