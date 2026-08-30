على غرار سامسونج.. شاومي تطور شاشة خصوصية ذكية لمواجهة المتطفلين

تعمل شركة شاومي على تطوير ميزة جديدة لحماية خصوصية مستخدمي هواتفها، على غرار التقنية التي قدمتها سامسونج في Galaxy S26 Ultra، وفقا لتسريبات جديدة كشفت عن صور توضح طريقة عمل الميزة.

وتطلق شاومي على التقنية اسم Smart Privacy Display، أو شاشة الخصوصية الذكية، ويبدو أنها لن تقتصر على مجرد تشغيل الميزة أو إيقافها، بل ستوفر خيارات متقدمة للتحكم في التطبيقات التي يتم تفعيل وضع الخصوصية معها.

تخصيص التطبيقات ووضع تلقائي للخصوصية

وبحسب لقطات الشاشة المسربة، سيتمكن المستخدم من إنشاء مجموعات مخصصة للتطبيقات، ثم تحديد التطبيقات التي تؤدي إلى تفعيل وضع الخصوصية، بينما تظل التطبيقات الأخرى تعمل بشكل طبيعي.

كما ستوفر الميزة وضعا تلقائيا يعمل عند فتح شاشات تحتوي على معلومات حساسة، دون الحاجة إلى تدخل المستخدم، مثل خانات إدخال كلمات المرور وتطبيقات الخدمات المصرفية والمحادثات الخاصة.

وتتوافق هذه التسريبات مع تقارير ظهرت في يونيو الماضي، أشارت إلى أن شاومي تعمل على تقنية شاشة للخصوصية مشابهة لما تقدمه سامسونج في هواتفها الرائدة.

ورغم أن الصور الجديدة تعزز هذه التوقعات، فإن شاومي لم تعلن رسميا حتى الآن عن الميزة أو تفاصيلها التقنية.

Smart Privacy Display

Xiaomi 18 Pro وPro Max قد يحصلان على التقنية

من المتوقع أن تظهر شاشة الخصوصية الذكية لأول مرة في هاتفي Xiaomi 18 Pro وXiaomi 18 Pro Max، اللذين تشير التسريبات إلى إمكانية الكشف عنهما في سبتمبر المقبل.

وقد يكون الهاتفان من أوائل الأجهزة التي تعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro الجديد من كوالكوم.

كما تشير التوقعات إلى احتفاظ الهاتفين بالشاشات الخلفية الموجودة في الجيل السابق، مع إمكانية أن تعمل شاومي على زيادة حجم هذه الشاشات الثانوية في الطرازات الجديدة.

كيف ستعمل شاشة الخصوصية؟

لا تزال التفاصيل المتعلقة بطريقة عمل التقنية على مستوى العتاد غير واضحة.

وتعتمد سامسونج في Galaxy S26 Ultra على تقنية خاصة في الشاشة تعمل على تضييق زاوية الرؤية، بدلا من الاعتماد على تعتيم الشاشة برمجيا أو تركيب واق خارجي للخصوصية.

وإذا اتبعت شاومي نهجا مشابها، فقد تتيح التقنية للمستخدم قراءة محتوى الشاشة بوضوح من الأمام، بينما يصبح من الصعب على الأشخاص المحيطين به رؤية ما يظهر على الشاشة من الزوايا الجانبية.