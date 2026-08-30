قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد فراج: 14 مليار دولار استثمارات صينية مستهدفة في مصر بنهاية 2026
موعد مباراة الزمالك ضد منتخب السويس بتروجت والقنوات الناقلة
تفاصيل حادث دهس مروع بمرسى مطروح أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين
خلال ساعات.. مواعيد وتفاصيل قرعة الحج 2027 العلنية من وزارة الداخلية
روسيا تتوعد بضربات واسعة النطاق ضد منشآت الطاقة الأوكرانية.. إحراز تقدم في سومي ودونيتسك
نجيب محفوظ.. 20 عامًا على الرحيل| الأديب الذي جعل الحارة المصرية تمشي إلى نوبل
كشف أثري عن بقايا مجمع سكني ومعصرة يُرجح استخدامها لإنتاج النبيذ
مصدر بلجنة الحكام: هنرد على ابن المعلم رسمي بكرة وكلام كريم حسن شحاتة كذب
انطلاق الموجة الـ 30 بقنا.. إزالة 40 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وأراضٍ زراعية
اليوم.. أوبريت حفل افتتاح أولمبياد الشركات الـ 59 يحكي تاريخ الرياضة
سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه
مصر تحصد فضية الفرق للرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

على غرار سامسونج.. شاومي تطور شاشة خصوصية ذكية لمواجهة المتطفلين

شاشة خصوصية
شاشة خصوصية
شيماء عبد المنعم

تعمل شركة شاومي على تطوير ميزة جديدة لحماية خصوصية مستخدمي هواتفها، على غرار التقنية التي قدمتها سامسونج في Galaxy S26 Ultra، وفقا لتسريبات جديدة كشفت عن صور توضح طريقة عمل الميزة.

وتطلق شاومي على التقنية اسم Smart Privacy Display، أو شاشة الخصوصية الذكية، ويبدو أنها لن تقتصر على مجرد تشغيل الميزة أو إيقافها، بل ستوفر خيارات متقدمة للتحكم في التطبيقات التي يتم تفعيل وضع الخصوصية معها.

تخصيص التطبيقات ووضع تلقائي للخصوصية

وبحسب لقطات الشاشة المسربة، سيتمكن المستخدم من إنشاء مجموعات مخصصة للتطبيقات، ثم تحديد التطبيقات التي تؤدي إلى تفعيل وضع الخصوصية، بينما تظل التطبيقات الأخرى تعمل بشكل طبيعي.

كما ستوفر الميزة وضعا تلقائيا يعمل عند فتح شاشات تحتوي على معلومات حساسة، دون الحاجة إلى تدخل المستخدم، مثل خانات إدخال كلمات المرور وتطبيقات الخدمات المصرفية والمحادثات الخاصة.

وتتوافق هذه التسريبات مع تقارير ظهرت في يونيو الماضي، أشارت إلى أن شاومي تعمل على تقنية شاشة للخصوصية مشابهة لما تقدمه سامسونج في هواتفها الرائدة.

ورغم أن الصور الجديدة تعزز هذه التوقعات، فإن شاومي لم تعلن رسميا حتى الآن عن الميزة أو تفاصيلها التقنية.

Smart Privacy Display

Xiaomi 18 Pro وPro Max قد يحصلان على التقنية

من المتوقع أن تظهر شاشة الخصوصية الذكية لأول مرة في هاتفي Xiaomi 18 Pro وXiaomi 18 Pro Max، اللذين تشير التسريبات إلى إمكانية الكشف عنهما في سبتمبر المقبل.

وقد يكون الهاتفان من أوائل الأجهزة التي تعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro الجديد من كوالكوم.

كما تشير التوقعات إلى احتفاظ الهاتفين بالشاشات الخلفية الموجودة في الجيل السابق، مع إمكانية أن تعمل شاومي على زيادة حجم هذه الشاشات الثانوية في الطرازات الجديدة.

 

كيف ستعمل شاشة الخصوصية؟

لا تزال التفاصيل المتعلقة بطريقة عمل التقنية على مستوى العتاد غير واضحة.

وتعتمد سامسونج في Galaxy S26 Ultra على تقنية خاصة في الشاشة تعمل على تضييق زاوية الرؤية، بدلا من الاعتماد على تعتيم الشاشة برمجيا أو تركيب واق خارجي للخصوصية.

وإذا اتبعت شاومي نهجا مشابها، فقد تتيح التقنية للمستخدم قراءة محتوى الشاشة بوضوح من الأمام، بينما يصبح من الصعب على الأشخاص المحيطين به رؤية ما يظهر على الشاشة من الزوايا الجانبية.

شاشة خصوصية شاومي Smart Privacy Display Xiaomi 18 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

%64.9 للحقوق والآداب 60.1%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

السيدة والفتاة

اعتداء لفظي وجسدي.. سيدة تنهال على فتاة بالضرب والعض داخل ميكروباص وتشوه وجهها

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

الاهلي

كريم شحاتة عن شكوى زد ضد حكم مباراة الأهلي: قال لوائل جمعة خرجوا علي محمود

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف: «سيدنا محمد الأسوة الحسنة».. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

أبو اليزيد سلامة

أبو اليزيد سلامة: 19دولة تشارك في السرد القرآني و10 آلاف مسجد بمصر

وعاظ الأزهر يشاركون في اليوم العالمي للسرد القرآني

وعاظ الأزهر يشاركون في اليوم العالمي للسرد القرآني.. صور

بالصور

التونة أم الماكريل أم السالمون؟.. تعرف على الأفضل لصحتك

التونة والسالمون
التونة والسالمون
التونة والسالمون

بمذاق نادر.. طريقة عمل الاستربس المقرمش في المنزل

الاستربس
الاستربس
الاستربس

فستان كب .. ركين سعد بإطلالة وسعر صادم يثير الجدل

ركين سعد
ركين سعد
ركين سعد

أسعار سيتروين C4 موديل 2022 المستعملة في مصر

سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022

فيديو

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

لدغة نمل

أكثر من 1000 لدغة.. نهاية مأساوية لمسنة داخل دار رعاية أمريكية

اوردر ب١٤ الف جنيه

أوردر بـ14 ألف جنيه .. حكاية مندوب ديليفري تعرض لعملية نصب كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد