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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شحنة واحدة تكفي 3 أيام.. شاومي تكشف عن هاتف ببطارية استثنائية

Redmi Note 17 Pro Max
Redmi Note 17 Pro Max
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة شاومي رسميا إطلاق هاتفها الجديد Redmi Note 17 Pro Max 5G، الذي يأتي بأكبر سعة بطارية تضعها الشركة حتى الآن في أحد هواتفها الذكية، حيث تبلغ 10000 مللي أمبير وتعتمد على تقنية السيليكون-كربون.

ولا تتوقف أبرز مواصفات الهاتف عند البطارية، إذ يدعم أيضا الشحن السريع بقدرة 100 وات، وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب معالج Snapdragon 6 Gen 5 من كوالكوم، واللافت أن شاومي تمكنت من جمع هذه المواصفات في هاتف يبلغ سمكه 8.65 ملم فقط.

بطارية 10000 مللي أمبير.. كم تدوم فعليا؟


تقول شاومي إن بطارية Redmi Note 17 Pro Max 5G قادرة على العمل لمدة تصل إلى ثلاثة أيام مع الاستخدام العادي، ومع ذلك، ستظل الاختبارات العملية للبطارية ضرورية للتأكد من مدى دقة هذه الأرقام، لكن سعة 10000 مللي أمبير تمنح الهاتف بالتأكيد قدرة كبيرة على التحمل.

ويدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 100 واط، وتؤكد شاومي أن شحن الهاتف لمدة 20 دقيقة يوفر طاقة تكفي ليوم كامل من الاستخدام، وهو نهج قد يكون أكثر عملية من السعي وراء أرقام قياسية جديدة في سرعات الشحن مثل 200 واط.

كما صممت البطارية لتتحمل الاستخدام طويل الأمد، إذ تشير شاومي إلى احتفاظها بأكثر من 80% من سعتها الأصلية بعد 1,600 دورة شحن، وهو ما يعادل نحو ست سنوات من الاستخدام.

ويقدم الهاتف كذلك ميزة الشحن العكسي السلكي بقدرة 27 واط، ما يسمح باستخدامه كبنك طاقة لشحن أجهزة أخرى عند الحاجة.

Redmi Note 17 Pro Max

شاشة AMOLED ومعالج من الفئة المتوسطة


يضم Redmi Note 17 Pro Max 5G شاشة AMOLED قياس 6.83 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع أقصى يصل إلى 3,500 شمعة، وتحصل الشاشة على حماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2.

أما الأداء، فيعتمد الهاتف على معالج كوالكوم  Snapdragon 6 Gen 5، ورغم أنه لا ينتمي إلى الفئة الرائدة، فإن ذلك قد يكون خيارا منطقيا ضمن فلسفة سلسلة Redmi Note التي تركز على تحقيق توازن بين الأداء واستهلاك الطاقة والسعر.

كاميرات متعددة ومزايا برمجية طويلة الأمد


على مستوى التصوير، يأتي الهاتف بمنظومة كاميرات بسيطة نسبيا، تشمل كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتثبيت بصري للصورة OIS، إلى جانب كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بنظام HyperOS 3، فيما تعد شاومي بتوفير أربعة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل، إلى جانب ست سنوات من التحديثات الأمنية.

مقاومة للماء والسقوط

اهتمت شاومي أيضا بمتانة الهاتف، الذي يحمل تصنيفي IP66 وIP68 لمقاومة الماء والغبار. 

وقالت الشركة إن الهاتف اجتاز اختبارا استمر 72 ساعة تحت الماء على عمق مترين، كما حصل على شهادة تؤكد قدرته على تحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار.

Redmi Note 17 Pro Max

سعر Redmi Note 17 Pro Max 5G


يطرح Redmi Note 17 Pro Max 5G في البداية في اليابان، بسعر يبدأ من 79980 ين ياباني لنسخة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 256 جيجابايت للتخزين، أي ما يعادل نحو 502 دولارا.

أما إصدار 8 جيجابايت + 512 جيجابايت فيبلغ سعره 99,980 ين، أي نحو 628 دولارا.

وتبدأ المبيعات في 28 أغسطس، ويتوافر الهاتف بثلاثة ألوان هي الأسود والبنفسجي وCloud Blush، ويتميز اللون الأخير بإمكانية تغيره من الأبيض إلى درجة وردية مائلة إلى البرتقالي عند تعرضه لأشعة الشمس.

هاتف شاومي الجديد هاتف ببطارية قوية Redmi Note 17 Pro Max

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