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نيبال .. الفيضانات المدمرة ترفع عدد القتلى إلى 675 شخصاً
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيبال .. الفيضانات المدمرة ترفع عدد القتلى إلى 675 شخصاً

فيضانات
فيضانات
محمد على

أعلنت هيئة إدارة الكوارث في نيبال اليوم السبت، أن الفيضانات المدمرة التي ضربت المنطقة الحدودية مع الصين أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 675 شخصاً.

وأكدت وسائل الإعلام الصينية الرسمية في وقت سابق، مقتل سبعة أشخاص عقب كارثة الأربعاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى إلى 682.

ولا يزال رجال الإنقاذ في نيبال والصين يكافحون للعثور على آلاف الأشخاص المفقودين بعد أيام من اجتياح  المياه والحطام بما يشبه تسونامي منطقة الهيمالايا، مما أدى إلى غمر القرى.

وارتفع عدد المفقودين إلى ما يقرب من 3000 يوم السبت، وفقًا لأحدث الأرقام من كلا البلدين، مع انتشال 633 جثة - ووردت تقارير عن احتمال جرف بعض القتلى إلى أسفل النهر حتى الهند.

وفي منطقة تضم مشاريع ضخمة للبنية التحتية للطاقة، أضافت هيئة إدارة الكوارث في نيبال 933 عاملاً في مجال الطاقة الكهرومائية إلى قائمة المفقودين التي تضم بالفعل متسلقين وحجاجاً إلى جبل كايلاش المقدس في التبت.

صدمة "هائلة"
وصف الصليب الأحمر الصدمة الناجمة عن كارثة الأربعاء بأنها "هائلة"، وقد يكون ما يصل إلى 93 ألف شخص قد تأثروا، مع توقع ارتفاع عدد القتلى.

تسابق فرق الطوارئ  الزمن لإنقاذ الناجين من المناطق المتضررة، حيث أدى الدمار الواسع النطاق إلى نفاد إمدادات الغذاء والماء.

ومما زاد من صعوبة البحث عن المفقودين المخاوف من حدوث المزيد من الفيضانات في المناطق المتضررة.

تسبب تدفق الجليد والطين في تشكل بحيرات ضخمة، وأصبح أحد هذه التكوينات يشكل تهديداً مباشراً لعمال الطوارئ الذين يمشطون المنطقة بحثاً عن ناجين.

هيئة إدارة الكوارث نيبال الفيضانات المنطقة الحدودية الفيضانات المدمرة

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