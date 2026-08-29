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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية: السيطرة على ثلاث بلدات في مقاطعة سومي وجمهورية دونيتسك

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم "السبت"، أن قواتها حققت تقدما ميدانيا جديدا في إطار العملية العسكرية الخاصة، مؤكدة سيطرة قواتها على ثلاث بلدات في مقاطعة سومي وجمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" تمكنت من السيطرة على بلدة خرابوفشينا في مقاطعة سومي، نتيجة للعمليات النشطة على المحور، ونفذت وحدات مجموعة "المركز" عمليات حاسمة أسفرت عن تحرير بلدتي روبيجنيوي ونوفو أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأوضحت أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة بالأرواح والمعدات على مختلف محاور القتال، حيث تجاوزت الخسائر البشرية مئات العناصر بين قتيل ومصاب في قطاعات "المركز" و"الشرق" و"الشمال" و"الغرب"، كما شملت التدميرات العسكرية مركبات قتالية مدرعة وقطع مدفعية ميدانية ومحطات للحرب الإلكترونية.

على صعيد الدفاع الجوي والعمليات الاستراتيجية، أسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية مئات الطائرات المسيرة الأوكرانية، إضافة إلى صواريخ موجهة و"هيمارس"، في الوقت الذي واصلت فيه القوات الروسية استهداف موانئ، ومراكز نقل لوجستي ومخازن أسلحة وبنى تحتية عسكرية تابعة للجيش الأوكراني في عدة مقاطعات، أبرزها خاركوف وزابوروجيه وخيرسون.

تأتي هذه التطورات الميدانية في وقت تشهد فيه الجبهات تكثيفا للعمليات القتالية واستخداما متزايدا للتكنولوجيا العسكرية الحديثة، بما في ذلك المسيرات المزودة بأنظمة الذكاء الاصطناعي لرصد الأهداف وتدميرها بدقة عالية.

وزارة الدفاع الروسية العملية العسكرية جمهورية دونيتسك الشعبية مقاطعة سومي

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