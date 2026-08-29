برعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر ينظم فعاليات «يوم السرد القرآني» غدًا

تنطلق غدًا الأحد، الموافق 30 أغسطس 2026م، فعاليات «يوم السرد القرآني» بالجامع الأزهر، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف المستمر على الاهتمام بكتاب الله تعالى، وتشجيع حفظه وتدبر آياته، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،

​تأتي هذه الفعالية بتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، والتي حثّ فيها الجميع على المشاركة الفاعلة في هذا اليوم المبارك، مؤكدًا أن المبادرة تجدد صلة القلوب بكتاب الله، وتجمع الأسر والأجيال على مائدته، فضلًا عن إبرازها لرسالة الأزهر التاريخية في خدمة القرآن الكريم ونشر تعاليمه السمحة.

​من جانبه، أوضح الدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف العام علي الرواق الأزهري، أن «يوم السرد القرآني» يعد فعالية سنوية عالمية ينظمها الأزهر الشريف لتلاوة القرآن الكريم كاملاً في يوم واحد.

وأكد الدكتور هاني عوده على اكتمال جاهزية الجامع الأزهر واستعداده التام لاستقبال المشاركين، سواء من دارسي الرواق الأزهري أو من رواد الجامع، مشيرًا إلى أن أبواب الأزهر الشريف مفتوحة أمام الجميع من الساعة التاسعة صباحا للمشاركة بهذا المحفل القرآني المبارك.