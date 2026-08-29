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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأرصاد الجوية اليونانية تحذر من رياح عاتية وخطر اندلاع حرائق الغابات

حرائق الغابات
حرائق الغابات
أ ش أ

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في اليونان من أن مناطق متفرقة من البلاد ستشهد، اليوم السبت، رياحًا شمالية قوية مصحوبة بخطر شديد لاندلاع حرائق الغابات، مع توقع وصول سرعة الرياح إلى قوة تتراوح بين 8 و9 درجات على مقياس بوفورت في أجزاء من بحر إيجه.

وذكرت الهيئة في بيان أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل طفيف، لتتراوح بين 35 و37 درجة مئوية في معظم مناطق البر الرئيسي وجزر البحر الأيوني، بينما تصل إلى 38 درجة في أجزاء من غرب اليونان، في حين يُتوقع أن تسجل العاصمة أثينا 34 درجة مئوية.

وتسود أجواء مشمسة في معظم أنحاء البلاد، مع احتمالية هطول عواصف رعدية خلال فترة ما بعد الظهر في مقدونيا وإبيروس ومناطق أخرى من شمال ووسط اليونان، فيما قد تشهد مدينة سالونيك عواصف رعدية اعتبارًا من أواخر فترة بعد الظهر.

وتواجه جزيرتا كريت ودوديكانيز خطرًا شديدًا لاندلاع حرائق الغابات، بينما يُتوقع ارتفاع مستوى الخطر في أتيكا وإيفيا وأجزاء من البيلوبونيز وبحر إيجه.. حسب البيان.

كما حذرت السلطات من أن الرياح القوية قد تعرقل جهود مكافحة الحرائق والسيطرة عليها، في وقت تستعد فيه فرق الطوارئ للتعامل مع أي حرائق محتملة وسط الظروف الجوية شديدة الخطورة.

هيئة الأرصاد الجوية اليونان خطر شديد حرائق الغابات

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