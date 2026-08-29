قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرقاش: الحملات الإعلامية الموجهة ضد الإمارات يائسة وهدر للمال والجهد
الأرصاد الجوية اليونانية تحذر من رياح عاتية وخطر اندلاع حرائق الغابات
أمواج ملتم أغسطس تضرب سواحل الإسكندرية.. وتحذيرات من النزول للمياه
محافظ الدقهلية يتابع حصاد أول 28 يومًا من حملة «100 يوم صحة» في نسختها الرابعة
حكيم: أنا فاشل في استخدام السوشيال ميديا.. وأغاني جيلي كانت هتنتشر بقوة لو نزلت دلوقتي
وكيل الأزهر على رأس وفد المشيخة لتقديم العزاء في وفاة والدة أمين مجمع البحوث
وزير الخارجية ونظيره النرويجي يؤكدان على أهمية الحلول السياسية لتسوية أزمات المنطقة
بسبب ارتفاع الأمواج.. مرسى مطروح تغلق الطرق المؤدية إلى الشواطئ المفتوحة
5000 وحدة في 25 مدينة جديدة.. شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك
طقس الأحد .. تحسن في درجات الحرارة واستمرار اضطراب الملاحة بالمتوسط
إنجاز جديد بمحطة الضبعة.. تركيب مكون "الحماية الجافة للوحدة النووية الثالثة
مخدرات وسلاح بـ 105 ملايين جنيه.. مصرع 5 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خفض فاتورة الاستيراد يبدأ من المبيدات.. تحرك مصري بالشراكة مع الصين

لجنة المبيدات
لجنة المبيدات
شيماء مجدي

 استقبلت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بمقر اللجنة، وفداً رفيع المستوى من معهد الرقابة على الكيماويات الزراعية الصيني (أيكاما) التابع لوزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، لفتح آفاق التعاون المؤسسي وبحث آليات نقل التكنولوجيا الحديثة لتوطين صناعة المبيدات وموادها الخام في مصر، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ببناء قاعدة صناعية وطنية لإنتاج المبيدات .
 


واستعرضت أبو يوسف خلال اجتماعات موسعة عقدت مع الوفد، دور اللجنة في تسجيل وتداول المبيدات وفقا للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة، ومراحل تقييم فاعلية المركبات وإعداد ملفها الفني الشامل لدراسات السمية، مع التأكيد على الاشتراطات المعتمدة بضرورة تسجيل المبيد وتداوله في بلد المنشأ وفي إحدى المرجعيات الدولية الخمس المعتمدة لدى اللجنة.

واضافت رئيس اللجنة، أن تلك الاجتماعات جاءت تماشياً مع رؤية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد علاء فاروق، والذي شدد خلال لقائه الرسمي بالوفد على أهمية الشراكة مع الجانب الصيني لبناء قاعدة صناعية وطنية لإنتاج المبيدات وموادها الخام، بما يخدم استراتيجية الدولة في تقليص الفاتورة الاستيرادية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتأهيل الكوادر الفنية الوطنية.

ومن جانبه، استعرض الوفد الصيني ملامح التجربة الصينية في تنظيم الأسواق والتوسع في استخدام المركبات الحيوية الآمنة بيئياً، كما شهد الاجتماع مناقشة مسودة مذكرة التفاهم المقترحة لتأسيس إطار عمل مستدام للرقابة والتحول الرقمي ونظم التتبع الجمركي.


واختتمت الاجتماعات بتوافق الجانبين على الإسراع في توقيع مذكرة التفاهم، وتقديم الحوافز اللازمة لتشجيع الشركات الصينية على إنتاج المواد الخام محلياً، مع التوسع في المبيدات الحيوية وإطلاق برامج تدريبية مشتركة تتضمن إيفاد كوادر من اللجنة إلى الصين خلال العام المقبل.

الزراعة المبيدات المبيدات الحيوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

علاقة عاطفية مع مصرى.. الداخلية تكشف لغز العثور على جثث سيدتين في الهرم

المتهم

قتـ.ل مسنة ونجلتها.. السائق المتهم : رفضت تدينى فلوس وشكيت فى سلوكها

الفنانة رحمه عصام مطربة. الفن الشعبي

تعرض المطربة رحمة عصام لهجوم من 4 ملثمين على طريق السنطة - زفتي

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

صورة ارشيفية

الكاميرات فضحته.. .. أغرب نهاية لـ حرامي في الأقصر قبل القبض عليه

صلاح

محمد علي خير لـ محمد صلاح: قرارك بشأن طرابزون غير موفق.. الحق نفسك

أسعار البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

تحديث عداد الكهرباء

احذر تجاهلها.. علامات تستدعي تحديث عداد الكهرباء فورًا

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر فضيلة د. أحمد الطيب

برعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر ينظم فعاليات «يوم السرد القرآني» غدًا

نجل شيخ الأزهر يقدم واجب العزاء

محمود الطيب نجل شيخ الأزهر يقدم واجب العزاء في وفاة والدة أمين مجمع البحوث الإسلامية

جانب من الاحتفال

الأزهر يواصل الاحتفاء بذكرى المولد النبوي بـ "سفراء الهداية.. دار الأرقم بن أبي الأرقم أول مؤسسة تربوية وتعليمية في الإسلام"

بالصور

مع اقتراب العودة للمدارس.. ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟ دراسة توضح تأثيرها

ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟
ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟
ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟

بفستان ميتالك.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

ابتعدوا عن التوتر.. طرق بسيطة للتخلص من الدهون الحشوية في الجسم

طرق تساعد في التخلص من الدهون الحشوية في البطن
طرق تساعد في التخلص من الدهون الحشوية في البطن
طرق تساعد في التخلص من الدهون الحشوية في البطن

فيضانات نيبال.. كيف تنقل المياه الملوثة الأمراض المعدية وطرق الوقاية؟

فيضانات نيبال
فيضانات نيبال
فيضانات نيبال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

المزيد