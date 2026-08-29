خفض فاتورة الاستيراد يبدأ من المبيدات.. تحرك مصري بالشراكة مع الصين

استقبلت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بمقر اللجنة، وفداً رفيع المستوى من معهد الرقابة على الكيماويات الزراعية الصيني (أيكاما) التابع لوزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، لفتح آفاق التعاون المؤسسي وبحث آليات نقل التكنولوجيا الحديثة لتوطين صناعة المبيدات وموادها الخام في مصر، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ببناء قاعدة صناعية وطنية لإنتاج المبيدات .





واستعرضت أبو يوسف خلال اجتماعات موسعة عقدت مع الوفد، دور اللجنة في تسجيل وتداول المبيدات وفقا للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة، ومراحل تقييم فاعلية المركبات وإعداد ملفها الفني الشامل لدراسات السمية، مع التأكيد على الاشتراطات المعتمدة بضرورة تسجيل المبيد وتداوله في بلد المنشأ وفي إحدى المرجعيات الدولية الخمس المعتمدة لدى اللجنة.

واضافت رئيس اللجنة، أن تلك الاجتماعات جاءت تماشياً مع رؤية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد علاء فاروق، والذي شدد خلال لقائه الرسمي بالوفد على أهمية الشراكة مع الجانب الصيني لبناء قاعدة صناعية وطنية لإنتاج المبيدات وموادها الخام، بما يخدم استراتيجية الدولة في تقليص الفاتورة الاستيرادية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتأهيل الكوادر الفنية الوطنية.

ومن جانبه، استعرض الوفد الصيني ملامح التجربة الصينية في تنظيم الأسواق والتوسع في استخدام المركبات الحيوية الآمنة بيئياً، كما شهد الاجتماع مناقشة مسودة مذكرة التفاهم المقترحة لتأسيس إطار عمل مستدام للرقابة والتحول الرقمي ونظم التتبع الجمركي.



واختتمت الاجتماعات بتوافق الجانبين على الإسراع في توقيع مذكرة التفاهم، وتقديم الحوافز اللازمة لتشجيع الشركات الصينية على إنتاج المواد الخام محلياً، مع التوسع في المبيدات الحيوية وإطلاق برامج تدريبية مشتركة تتضمن إيفاد كوادر من اللجنة إلى الصين خلال العام المقبل.