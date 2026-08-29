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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أمواج ملتم أغسطس تضرب سواحل الإسكندرية.. وتحذيرات من النزول للمياه

أمواج مرتفعة بالإسكندرية
أمواج مرتفعة بالإسكندرية
أحمد بسيوني

تشهد سواحل محافظة الإسكندرية خلال هذه الفترة من شهر أغسطس حالة من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج، بالتزامن مع ما يُعرف محليًا باسم «ملتم أغسطس»، وهي حالة بحرية موسمية تتكرر خلال هذه الفترة نتيجة نشاط الرياح، وتختلف حدتها من يوم إلى آخر ومن منطقة لأخرى.

وتظهر آثار الظاهرة في صورة زيادة حركة الأمواج وارتفاعها واضطراب مياه البحر، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر، خاصة مع احتمالية زيادة قوة التيارات البحرية في بعض المناطق.

وفي ظل ارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، جرى رفع الرايات الحمراء على الشواطئ، مع التحذير من نزول المواطنين إلى المياه، حفاظًا على سلامة رواد الشواطئ وتجنبًا لوقوع حالات غرق.

وأكدت الجهات المعنية أن الشواطئ تظل متاحة أمام المواطنين للاستمتاع بالأجواء الصيفية والجلوس على الرمال، مع ضرورة الالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ وعدم محاولة النزول إلى البحر أثناء رفع الراية الحمراء.

كما جرى التشديد على عدم الاقتراب من الصخور والحواجز البحرية، والالتزام بالتعليمات الصادرة من مسؤولي الشواطئ وفرق الإنقاذ، التي تتابع حالة البحر بصورة مستمرة وتعمل على تحديث ألوان الرايات وفقًا للتغيرات في حالة الأمواج والرياح.

وتُعد «ملتم أغسطس» من الظواهر البحرية المتكررة خلال هذه الفترة من العام، إلا أن التعامل معها يتطلب الحذر وعدم الاستهانة باضطراب البحر، خاصة أن الظروف البحرية قد تتغير على مدار اليوم.

وناشدت الجهات المعنية رواد شواطئ الإسكندرية الاستمتاع بأجواء البحر من على الشاطئ، والالتزام الكامل بتعليمات الإنقاذ، لحين تحسن حالة البحر والسماح بالسباحة بصورة آمنة.

الإسكندرية ملتم أغسطس اضطراب البحر ارتفاع الأمواج اضطرابات

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