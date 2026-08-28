نسرين طافش تبهر متابعيها بإطلالتها على النيل.. شاهد

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها على النيل.



إطلالة نسرين طافش



تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة متناسقة مع الأجواء الصيفية، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة واتسم بدرجات اللون البرتقالي.

انتعلت نسرين طافش حذاء مسطحا باللون الأبيض مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الفضي، وتزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.