النرويج .. القصر الملكي يعلن وفاة ملك البلاد هارالد الخامس

أعلن البلاط الملكي النرويجي وفاة ملك البلاد هارالد الخامس عن عمر يناهز 89 عاما.

ويعد الملك هارالد أكبر الملوك سنا الذين لا يزالون على العرش في أوروبا.

وفي وقت لاحق ؛ أفاد القصر الملكي النرويجي بتدهور الحالة الصحية للملك هارالد ملك النرويج، البالغ من العمر 89 عامًا، والذي يرقد في المستشفى بسبب مضاعفات مرض دموي.



وكان الملك هارالد الخامس يعاني من فقر الدم الذي يحدث نتيجة لتدمير سريع بشكل غير طبيعي للكريات الحمراء.

فيما ذكرت العائلة المالكة في النرويج ان الملك هارالد الخامس يتلقى مضادات حيوية لعلاج عدوى بكتيرية في الدم.

وكان الملك هارالد الخامس ملك النرويج، الذي احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده التاسع والثمانين، قد نقل في وقت سابق إلى مستشفى في تينيريفي بإسبانيا، حيث كان في زيارة خاصة، وذلك بسبب إصابته بعدوى وجفاف.

وأُدخل ملك النرويج هارالد الخامس إلى المستشفى أثناء قضائه عطلة في جزيرة تينيريفي الإسبانية، وفقا للبيان.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُنقل فيها الملك هارالد إلى المستشفى أثناء إجازته، ففي عام 2024 أُدخل إلى عيادة في ماليزيا حيث زود بجهاز تنظيم ضربات قلب مؤقت.