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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طقس شديد الحرارة اليوم.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من السبت

الأرصاد
الأرصاد
رحمة سمير

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة رطب على أغلب أنحاء الجمهورية، وحار رطب على السواحل الشمالية، مع ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بنحو درجتين إلى 3 درجات، وسط ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة.

انخفاض الحرارة بدءًا من السبت

وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من غدٍ السبت، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل اليوم إلى 37 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة المحسوسة بين 39 و40 درجة، بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

درجات الحرارة تصل إلى 43 درجة

وأضافت أن درجات الحرارة ترتفع كلما اتجهنا إلى المناطق الداخلية والجنوبية، لتسجل 43 درجة مئوية في محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد وقنا، مع انخفاض نسب الرطوبة مقارنة بالمناطق الشمالية.

وأشارت إلى نشاط الرياح على المناطق المفتوحة، بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، ما قد يساعد على تحسين الإحساس بالطقس، مع احتمالية إثارة الأتربة والرمال في بعض المناطق بالسواحل الشمالية الغربية.

تحذير للمصطافين من اضطراب البحر المتوسط

وحذرت هيئة الأرصاد المصطافين من اضطراب حالة البحر المتوسط، خاصة اعتبارًا من مساء اليوم وخلال يومي السبت والأحد، مشيرة إلى أن ارتفاع الأمواج قد يتجاوز 3.5 و4 أمتار، مع زيادة سرعة الرياح واضطراب حركة الملاحة البحرية.

ونصحت الهيئة بتجنب نزول البحر المتوسط خلال فترة اضطراب الأمواج، والالتزام بتعليمات مسؤولي الإنقاذ، إلى جانب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، خاصة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة أو الخامسة عصرًا.

شبورة مائية وفرص أمطار ضعيفة

كما تشهد بعض الطرق شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية مؤقتًا، قبل أن تتحسن تدريجيًا.

وتظل فرص سقوط الأمطار ضعيفة، وقد تظهر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال الدلتا.

طقس أفضل الأسبوع المقبل

وأكدت منار غانم أن التحسن في الأحوال الجوية يبدأ من السبت، مع انخفاض درجات الحرارة لتتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 34 و35 درجة مئوية خلال النهار، مع استمرار الأجواء الحارة الرطبة نسبيًا.

وشددت على أهمية متابعة النشرات الجوية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول البلاد مرحلة انتقالية في الأحوال الجوية، مع الحرص على ترطيب الجسم وشرب كميات كافية من السوائل وارتداء الملابس فاتحة الألوان واستخدام غطاء الرأس.

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