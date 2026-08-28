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ارتفاع عدد ضحايا فيضانات التبت إلى 469 قتيلا.. وتحذير من فيضان جديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات التبت إلى 469 قتيلا.. وتحذير من فيضان جديد

فيضانات نيبال
فيضانات نيبال
خاطر عبادة

أعلنت الشرطة النيبالية أن عدد ضحايا الفيضانات المفاجئة التي ضربت البلاد يوم الأربعاء وصل إلى 469 قتيلاً، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

يمثل هذا ارتفاعاً قدره 80 شخصاً منذ آخر تحديث مُعلن، ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه فرق البحث جهودها لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء المنطقة المنكوبة. ولا يزال أكثر من 1300 شخص في عداد المفقودين، من بينهم مئات السياح من الهند والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا.

سباق محموم للعثور على ناجين 

وتعقدت الجهود المبذولة لتحديد مكان المفقودين بسبب تدمير عشرات الجسور و40 كيلومترًا (25 ميلًا) من الطرق في المنطقة الجبلية، التي تحظى بشعبية بين المتنزهين والحجاج.

وتقوم فرق الإنقاذ والمروحيات العسكرية بالبحث عن مئات المفقودين على طول الحدود الجبلية بين نيبال والتبتبعد أن اجتاح سيل هائل من المياه والطين المجتمعات المحلية عقب انهيار نهر جليدي يوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة ومسؤولو السياحة أن أكثر من 500 مواطن أجنبي كانوا من بين 826 شخصاً مفقوداً في نيبال. ومن بين المفقودين 177 من الهند، و90 من الولايات المتحدة، و39 من أستراليا، و33 من بريطانيا، و25 من كندا.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن 558 شخصاً على الأقل في عداد المفقودين على الجانب التبتي من الحدود، منهم 260 على الأقل من الرعايا الأجانب.

النهر معرض لخطر فيضان ثان 

حذرت السلطات الصينية من أن البحيرة الاصطناعية التي تشكلت بعد فيضان مفاجئ كارثي ضرب الحدود الصينية النيبالية يوم الأربعاءتواجه "خطرًا كبيرًا من الانهيار وإرسال مياه الفيضانات إلى أسفل النهر"، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية في وقت متأخر من يوم الخميس: "وفقًا للتوقعات، قد تصل كمية المياه المتدفقة إلى البحيرة إلى حوالي 3 ملايين متر مكعب خلال الأيام الثلاثة المقبلة وسط استمرار هطول الأمطار، مما يزيد من خطر حدوث خرق قد يؤدي إلى تدفق مياه الفيضانات إلى أسفل النهر وربما يتسبب في مزيد من الأضرار في مناطق تشمل ميناء جيرونج وأماكن أخرى في اتجاه مجرى النهر".

وحذرت نيبال أيضاً من مخاطر فيضانات جديدة، حيث ذكرت هيئة إدارة الكوارث في البلاد أن منسوب المياه يرتفع في بحيرة تشكلت نتيجة تراكم الحطام في موقع غمرته الفيضانات، وأنها معرضة لخطر الفيضان، ولم تحدد الهيئة الموقع بالتحديد.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإنقاذ والمروحيات العسكرية البحث عن مئات المفقودين على طول الحدود الجبلية، حيث أفاد الصليب الأحمر بأن نحو 93 ألف شخص ربما يكونون قد تضرروا. وقد أطلقت المنظمة نداءً عاجلاً لجمع 31 مليون دولار للاستجابة للكارثة.

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