بأمر أمريكي .. الاحتلال يفتح معبر إيريز أمام الفلسطينيين

كشفت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر أمني أن واشنطن طلبت قبل أشهر فتح معبر إيريز كجزء من تنفيذ المرحلة 2 من خطة السلام.

وبحسب تقارير إعلامية ؛ فمن المتوقع أن يُفتح معبر إيرز الأسبوع المقبل لمرور المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة.

وبحسب التقارير ذاتها ؛ فإن فتح المعبر يأتي في أعقاب ضغط من جهات سياسية في الغرب من أجل زيادة إيصال المساعدات إلى شمال القطاع.



كما أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس بيانًا مشتركًا جاء فيه: "لا توجد أي تعليمات لفتح معبر إيريز للبضائع. سياسة إسرائيل في غزة واضحة ولم تتغير: لن يكون هناك إعادة إعمار قبل نزع سلاح حماس ونزع السلاح الكامل من قطاع غزة".

بالمقابل، في إسرائيل يواصلون المطالبة بنزع السلاح من قطاع غزة وحماس كشرط للتقدم في خطة إعادة إعمار القطاع التابعة لمجلس السلام.