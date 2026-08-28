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«قبل انتهاء المهلة».. «التعليم العالي» تُذكّر طلاب مدارس STEM والنيل بموعد غلق تسجيل الرغبات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«قبل انتهاء المهلة».. «التعليم العالي» تُذكّر طلاب مدارس STEM والنيل بموعد غلق تسجيل الرغبات

موعد غلق تسجيل الرغبات
موعد غلق تسجيل الرغبات
نهلة الشربيني

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن الساعة الثانية عشرة ظهر غد السبت هي الموعد النهائي لغلق باب تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على شهادة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، ومدارس النيل المصرية الدولية (NEIS) للقبول بالعام الجامعي (2026 - 2027).

سرعة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني والانتهاء من تسجيل وترتيب الرغبات

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلاب الذين لم يستكملوا تسجيل رغباتهم حتى الآن سرعة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني والانتهاء من تسجيل وترتيب رغباتهم قبل الموعد النهائي، وعدم الانتظار حتى الساعات أو الدقائق الأخيرة.. داعية الطلاب الذين سبق لهم تسجيل رغباتهم إلى مراجعتها والتأكد من ترتيبها وفقًا لأولوياتهم، وإجراء أي تعديلات يرغبون فيها قبل غلق باب التسجيل.

وتؤكد الوزارة أهمية التأني في ترتيب الرغبات، ومراجعة البيانات والتأكد من استيفاء القواعد والضوابط المنظمة للتنسيق قبل الحفظ النهائي.

كما تدعو الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى الاعتماد على موقع التنسيق الإلكتروني والمنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة، وعدم الانسياق وراء أي معلومات غير رسمية بشأن مواعيد التسجيل أو إجراءات التنسيق.

الجامعات الحكومية والمعاهد مكتب تنسيق القبول غلق باب تسجيل الرغبات التعليم العالي الطلاب

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