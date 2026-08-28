مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 -8-2026 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026، مجموعة قوية من المباريات في مختلف البطولات والمسابقات حول العالم، وسط ترقب جماهيري كبير للعديد من المواجهات المرتقبة.

وتشهد منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهة قوية تجمع بين كريستال بالاس ومانشستر سيتي، في افتتاح منافسات الجولة الثانية، بينما يلتقي ليل مع باريس سان جيرمان في قمة منتظرة بالدوري الفرنسي.

كما يخوض بايرن ميونخ مواجهة قوية أمام شتوتجارت في الدوري الألماني، فيما يلتقي ميلان مع فينيسيا ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز

تبدأ منافسات الدوري المصري في الخامسة مساءً، حيث يلتقي الشرقية إنبي مع وادي دجلة، بينما يواجه القناة نظيره الجونة.

وفي الثامنة مساءً، يلتقي الاتحاد السكندري مع سيراميكا كليوباترا، بينما يخوض الأهلي مواجهة أمام زد في مباراة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الجديدة من المسابقة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي، وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

راسينج سانتاندير ضد إلتشي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ديبورتيفو ألافيس ضد فياريال، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات الدوري التركي الممتاز

جنتشلربيرليجي ضد إيرزوروم سبور، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات دوري روشن السعودي

الرياض ضد نيوم، في السادسة و50 دقيقة مساءً.

الفيحاء ضد أبها، في السابعة مساءً.

الخليج ضد الهلال، في التاسعة مساءً.

النصر ضد التعاون، في التاسعة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ميلان ضد فينيسيا، في التاسعة و45 دقيقة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليل ضد باريس سان جيرمان، في التاسعة و45 دقيقة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد شتوتجارت، في التاسعة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات الدوري القطري

الأهلي ضد لوسيل، في الخامسة والربع مساءً.

قطر ضد السد، في السابعة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

يونايتد ضد اتحاد كلباء، في الرابعة و55 دقيقة مساءً.

الوصل ضد شباب الأهلي دبي، في السابعة والنصف مساءً.



