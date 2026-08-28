القيادة المركزية الأمريكية: تطهير ممرات الملاحة في مضيق هرمز من الألغام الإيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، الجمعة، أن القوات الأمريكية نجحت في تطهير ممرات الملاحة الدولية المعترف بها في مضيق هرمز من الألغام البحرية التي قالت إن الحرس الثوري الإيراني زرعها قبل أشهر، مؤكدة استمرار الحصار البحري المفروض على إيران بالتوازي مع تأمين حركة السفن التجارية.

وقال قائد «سنتكوم»، الأدميرال براد كوبر، إن نحو 50 ألف جندي أمريكي منتشرين في المنطقة يشاركون في تنفيذ مهمتين متزامنتين، هما فرض الحصار البحري على إيران، وضمان استمرار حركة الملاحة التجارية عبر المضيق.

وأوضح كوبر أن إزالة الألغام من الممرات البحرية المعترف بها دوليًا تمثل «إنجازًا كبيرًا»، مشيرًا إلى أن عمليات التطهير استمرت على مدار الأشهر الماضية ونُفذت في ظروف وصفها بالصعبة والخطيرة.

ممرات آمنة لحركة السفن

وأشار قائد «سنتكوم» إلى أن نظام فصل حركة المرور البحرية، المعروف اختصارًا بـ«TSS»، يحدد مسارات منظمة للسفن التي تعبر مضيق هرمز في اتجاهات متعاكسة، بما يحد من مخاطر التصادم ويحافظ على سلامة الملاحة في الممر المائي الضيق.

وأوضح أن هذه الممرات تشبه شبكة طرق سريعة مخصصة للسفن، إذ تنظم اتجاهات الحركة وتضمن وجود مسافات آمنة بين السفن أثناء العبور.

وشاركت في عمليات إزالة الألغام وحدات من البحرية الأميركية وقوات «Navy SEALs»، إلى جانب طائرات وقدرات جوية تابعة للجيش والبحرية ومشاة البحرية الأميركية.

وأكد كوبر أن الممرات الدولية أصبحت مفتوحة أمام حركة الملاحة، وأن وتيرة عبور السفن بدأت في الارتفاع.

1500 سفينة و750 مليون برميل نفط

وقال كوبر إن القوات الأمريكية ساعدت خلال الأشهر الماضية نحو 1500 سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز، من خلال توفير حماية منسقة لها.

وأضاف أن السفن التي جرى تأمين عبورها كانت تنقل نحو 750 مليون برميل من النفط الخام إلى أسواق الطاقة العالمية، واصفًا حجم الكمية بأنه «هائل».

وفي المقابل، زعم قائد «سنتكوم» أن إيران لم تصدّر أي نفط من سواحلها منذ استئناف الحصار البحري في منتصف يوليو، مشيدًا بفاعلية القوات الأميركية في تنفيذ المهمة.

وأضاف أن أي سفينة، وفقًا لروايته، لم تدخل ميناء إيرانيًا أو تغادره من دون الحصول على إذن من القوات الأميركية، باستثناء الحالات الإنسانية.

أكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات

وكشف كوبر أن آلاف الجنود الأميركيين يشاركون في تنفيذ الحصار البحري، عبر أكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات المنتشرة في المنطقة.

وقال إن القوات الأميركية أجبرت 75 سفينة حاولت خرق الحصار على العودة، فيما جرى تعطيل 3 سفن بعدما لم تستجب للأوامر الموجهة إليها.

وأكد قائد «سنتكوم» أن القوات الأميركية لا تزال في حالة تأهب قصوى ومستعدة لاستخدام القوة عند الضرورة، مشددًا على استمرارها في تنفيذ المهمة وتأمين الممرات البحرية وحماية حركة التجارة الدولية عبر مضيق هرمز.