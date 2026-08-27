وول ستريت جورنال: واشنطن تبلغ الوسطاء أنها لن تعود إلى بنود مذكرة التفاهم مع إيران

أفادت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت الوسطاء مرارًا وتكرارًا أنها لا ترغب في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع إيران في يونيو.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن هذا الأمر يُعقّد الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بُذلت هذا الأسبوع.

وأضافت المصادر أن ترامب بات مُصرًا على سياسة الضغط الاقتصادي على إيران، وهو على استعداد للانتظار لمعرفة ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستؤتي ثمارها.

وأكدت المصادر أن الرئيس الأمريكي لم يعد مهتمًا بمذكرة التفاهم، التي تعرضت لانتقادات لاذعة في الولايات المتحدة لكونها متساهلة للغاية مع إيران.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران حاليا لا تدفع رواتب جنودها، وقدراتها محدودة للغاية، مشيرا إلى أنه لا شيء يدخل لإيران ونحن نمسك بزمام الأمور في مضيق هرمز، لافتا إلى أنه مفتوح.