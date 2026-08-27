أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

تمثل الذبحة الصدرية أحد أهم وأخطر الأمراض المفاجئة تصيب القلب والشريان التاجي وقد تسبّب الوفاة في حال عدم اسعاف المريض، و تكون أعراض الذبحة الصدرية عبارة عن مجموعة من العلامات التي تظهر على المريض نتيجة تعرضه لبعض المشكلات الصحية الخاصة بالقلب، وبشكل عام يمكن القول بأنها تنتج عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب، وتعد الذبحة الصدرية أحد أعراض مرض الشريان التاجي.

ماذا تعرف عن الذبحة الصدرية؟

الذبحة الصدرية عبارة عن نوع من أنواع الآلام التي تصيب الصدر وتحدث نتيجة انخفاض تدفق الدم إلى القلب وتعد إحدى أعراض الإصابة بمرض الشريان التاجي، فهذه الحالة توصف كأنها اعتصار في الصدر أو الشعور بضغط أو ثقل أو شد في الصدر. وعلى الرغم من أن الإصابة بالذبحة أمر شائع ومنتشر ولكن من الصعب التمييز بينها وبين أنواع أخرى من ألم الصدر مثل، ألم عسر الهضم ولذلك في حالة الشعور بألم غير مبرر في الصدر فلابد من زيارة الطبيب فورًا لمعرفة سبب هذا الألم وتلقي العلاج المناسب ويجب الحذر من تناول أي أدوية أو مسكنات قبل مراجعة الطبيب حتى لا تحدث مضاعفات خطيرة.

كيف تحدث الذبحة الصدرية؟

تحدث الذبحة الصدرية بسبب نقص تدفق الدم إلى عضلة القلب، ويحدث هذا النقص بسبب العديد من العوامل المختلفة ولكنه عادةً ما يرتبط بانسداد واحد أو أكثر من شرايين القلب، حيث أن نقص تدفق الدم يسبب موتا تدريجيا لعضلة القلب.

ماذا يشعر المصاب بالذبحة الصدرية؟

غالبًا ما توصف الذبحة الصدرية بأنها شعور بالعصر أو الضغط أو الثقل أو الضيق أو الألم في الصدر، وقد يؤدي ذلك إلى الشعور بثقل مُلقى على الصدر، وقد تكون الذبحة ألمًا جديدًا عليك يلزم فحصه بواسطة اختصاصي رعاية صحية، أو قد تكون من نوعية الألم المتكرر الذي يزول بالعلاج.

أعراض الذبحة الصدرية

-الشعور بألم وانزعاج في الصدر. وهذا الشعور بالألم أو الانزعاج في الصدر قد يشبه الحرقان أو الامتلاء أو العصر أو الضغط

-الشعور بألم في ذراعيك أو رقبتك أو فكك أو كتفك أو ظهرك

-الشعور بألم يشبه الطعن بدلاً من ضغط الصدر

-الدوخة

-الإرهاق

-الغثيان

-ضيق النفس

-التعرق

-ألم المعدة





اعراض الذبحة الصدرية التي تستدعي زيارة الطبيب

يجب زيارة الطبيب أو الذهاب للطوارئ عند الشعور بأي آلام شديدة في الصدر وخاصةً في الحالات التالية:

استمرار الألم في الصدر لمدة تزيد عن عدة دقائق، وعدم زواله بالحصول على الراحة أو تناول الدواء الخاص بالمريض.

قد يشير الألم إلى بداية نوبة قلبية.

إذا كان ألم الصدر الذي يشعر به المريض عرضًا جديدًا بالنسبة له فمن الضروري زيارة الطوارئ فورًا ولكن لابد من معرفة السبب الرئيسي لهذا الألم والحصول على العلاج المناسب.





أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية

ذكرنا سابقًا أن الذبحة الصدرية تحدث نتيجة انخفاض كمية الدم المتدفقة إلى عضلة القلب لأنه يحمل الأكسجين الضروري لعمل عضلة القلب بكفاءة وعندما لا تحصل عضلة القلب على الأكسجين اللازم فيصاب الشخص بحالة مرضية تعرف بالإقفار وتحدث نتيجة عدة عوامل وأسباب منها ما يلي:

من أكثر الأسباب انتشارًا لانخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب هو مرض الشريان التاجي.

تعرض الشرايين القلبية (التاجية) إلى التضييق نتيجة ترسبات دهنية يطلق عليها اسم اللويحات وتعرف هذه الحالة بتصلب الشرايين.

انخفاض تدفق الدم يعد مشكلة لأنه لا يمد القلب بالأكسجين اللازم.

المعاناة من مشكلة الإمداد وهي عبارة عن عدم حصول القلب على الدم الممتلئ بالأكسجين بشكل كافي.





أنواع الذبحة الصدرية

توجد عدة أنواع من الإصابة بالذبحة الصدرية وكل نوع يختلف عن الآخر في خطورته وسوف نتعرف عليهم كالتالي:

الذبحة الصدرية المستقرة:

من السمات التي تميز الذبحة الصدرية المستقرة ما يلي:

تحدث عندما يعمل القلب بقوة أكبر من المعتاد مثل، ممارسة التمارين الرياضية أو صعود السلالم بسرعة.

ألم الذبحة المستقرة يشبه بدرجة كبيرة ألم الصدر الذي عانيته مسبقًا.

تتميز الذبحة الصدرية المستقرة بأن مدتها قصيرة فقد تستمر لمدة 5 دقائق أو أقل.

قد تختفي في حالة الحصول على الراحة أو تناول الدواء الخاص بالذبحة والذي سبق ووصفه الطبيب للمريض.

الذبحة الصدرية غير المستقرة:

في البداية لابد من معرفة أن الذبحة الصدرية غير المستقرة هي حالة طبية طارئة ويمكن تمييزها من خلال الآتي:

تحدث هذه الحالة أثناء الراحة.

تغير أعراض والآلام الذبحة المعتادة.

تكون عادةً أكثر خطورة وتستمر لفترة أطول من الذبحة الصدرية المستقرة فقد تمتد لمدة 30 دقيقة أو أكثر من ذلك، ولا تختفي بالراحة أو تناول العلاج الخاص بالذبحة.

هذه الحالة قد تكون إشارة تحذيرية إلى الإصابة بنوبة قلبية.

الذبحة الصدرية المخالفة للمعتاد:

وهذا يعد نوع آخر من الذبحة الصدرية وتعرف بذبحة برنزميتال وهو نوع نادر من الذبحة الصدرية ويحدث بسبب تشنج في شرايين القلب ويقلل من تدفق الدم بشكل مؤقت ويمكن تمييز هذه الحالة من خلال الآتي:

تحدث عند حصول المريض على قسط كبير من الراحة.

تكون شديدة أكثر من الذبحة الصدرية غير المستقرة.

يمكن تخفيف أعراضها باستعمال الأدوية الخاصة بالذبحة.



كيف تعرف أنك مصاب بالذبحة الصدرية؟

الشعور بالألم في منطقة القفص الصدري أو الجهة اليسرى, وقد يتمثل هذا الألم على هيئة ضغط أو ضيق أو حرارة, وقد ينتشر هذا الألم إلى الذراع الأيسر, الفك السفلي أو الرقبة ومن مميزاته ازدياد حدته تدريجيا, ويرتبط ظهور الألم مع بذل المجهود ويخف بالتوقف عن بذل ذلك المجهود أو استخدام الأدوية.





طرق الوقاية من الذبحة الصدرية

يمكنك تجنب التعرض لاحتمالية الإصابة بالذبحة الصدرية من خلال تغيير نمط الحياة الخاص بك وقد تخفف من الأعراض إذا كنت مصابًا بالذبحة الصدرية بالفعل من خلال الآتي: