السفير محمود علام لـ صدى البلد: زيارة الرئيس الصيني تفتح باب نقل وتوطين تكنولوجيا صناعات حيوية

قال السفير محمود علام سفير مصر الأسبق لدى الصين، إن زيارة الرئيس الصيني المرتقبة إلى مصر الأسبوع المقبل «تعكس قناعة صينية، أرى أنها متزايدة خاصة في الفترة الأخيرة، في أهمية تطويق الشراكة كميا ونوعيا مع مصر»، موضحًا أن ذلك يرتبط بالدور الإقليمي لمصر، سواء في إطار منطقة الشرق الأوسط وبين الدول العربية، أو في علاقة الصين مع أفريقيا.

وأضاف علام في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أهمية الشراكة ترتبط أيضًا بالتحديات التي تواجهها الصين في تجارتها ومنتجاتها، وما تفرضه الولايات المتحدة، على حد قوله، من «قيود أو ضرائب متزايدة أو قيود جمركية أو درائب متزايدة».

وأكد علام أن الزيارة تمثل فرصة كبيرة لمصر، ليس فقط لجذب الاستثمارات الصينية، وإنما أيضًا لفتح السوق الصينية أمام الصادرات المصرية.

وأوضح سفير مصر الأسبق لدى الصين أن «الصين أعطت فترة لصادرات الدول الأفريقية بدون جمارك»، بما يساهم، بحسب قوله، في إتاحة الفرصة للصادرات المصرية لإثبات نفسها داخل السوق الصينية.

نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات

وشدد السفير المصري الأسبق لدى الصين على أن أهمية التعاون لا تقتصر على نقل الاستثمارات، وإنما تمتد إلى «نقل التكنولوجيا وتوطين صناعات حيوية»، بما يفتح فرصًا أكبر أمام الجانب المصري للاستفادة من التجارب الصينية التنموية الناجحة.

وأضاف أن هذه التجارب «تتوافق مع ما حاولت أن تقوم به من تجارب تنموية في مجالات متعددة».

يشار إلى أن استطلاع أجراه معهد جلوبال تايمز ، أظهر أن مصر تحظى بصورة إيجابية واسعة لدى الرأي العام الصيني، إذ ينظر إليها غالبية المشاركين باعتبارها دولة صديقة أو شريكًا استراتيجيًا، مع توقعات متفائلة بمستقبل العلاقات المصرية الصينية ودعم قوي لتعميق التعاون بين البلدين.

ويأتي الاستطلاع في عام 2026، الذي يصادف الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، وكذلك الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية. وأظهر الاستطلاع أن 85% من المشاركين الصينيين لديهم قدر من المعرفة بمصر