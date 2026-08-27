قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ القليوبية يدشن المرحلة الثانية للنقل الجماعي لربط المحافظة بالقاهرة الكبرى
أحمد عبد الوهاب يحتفل بعيد ميلاد زوجته داليا خليل برسالة مؤثرة.. ماذا قال؟
بسلاح أبيض.. نقاش يطعن زوجته عدة مرات بمنيا القمح
خالد الجندي: لهذا السبب اسم النبي مقرون باسم الله في كل شعائرنا
وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات
استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم
بعد التجديد حتى 2030.. كم يحصل مروان عطية سنويًا من الأهلي؟
البيت الأبيض: مضيق هرمز مفتوح.. ولا محادثات جارية مع إيران
ليلة زفاف لم تكتمل … وفاة عريس داخل قاعة أفراح في سوهاج
بشرى للشباب.. وحدات سكنية للإيجار تبدأ من 1500 جنيه.. وطرح جديد في أكتوبر
عبد اللطيف المر يحذر من البيض النيء واللبن غير المبستر للوقاية من السالمونيلا
حسام حسن: متمسك بدعم فلسطين.. وصلاح سيترك بصمة كبيرة مع طرابزون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير محمود علام لـ صدى البلد: زيارة الرئيس الصيني تفتح باب نقل وتوطين تكنولوجيا صناعات حيوية

السفير محمود علام سفير مصر الأسبق لدى الصين
السفير محمود علام سفير مصر الأسبق لدى الصين
أمنية رشاد الجلوي

قال السفير محمود علام  سفير مصر الأسبق لدى الصين، إن زيارة الرئيس الصيني المرتقبة إلى مصر الأسبوع المقبل «تعكس قناعة صينية، أرى أنها متزايدة خاصة في الفترة الأخيرة، في أهمية تطويق الشراكة كميا ونوعيا مع مصر»، موضحًا أن ذلك يرتبط بالدور الإقليمي لمصر، سواء في إطار منطقة الشرق الأوسط وبين الدول العربية، أو في علاقة الصين مع أفريقيا.

وأضاف علام في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،  أن أهمية الشراكة ترتبط أيضًا بالتحديات التي تواجهها الصين في تجارتها ومنتجاتها، وما تفرضه الولايات المتحدة، على حد قوله، من «قيود أو ضرائب متزايدة أو قيود جمركية أو درائب متزايدة».

وأكد علام أن الزيارة تمثل فرصة كبيرة لمصر، ليس فقط لجذب الاستثمارات الصينية، وإنما أيضًا لفتح السوق الصينية أمام الصادرات المصرية.

وأوضح سفير مصر الأسبق لدى الصين أن «الصين أعطت فترة لصادرات الدول الأفريقية بدون جمارك»، بما يساهم، بحسب قوله، في إتاحة الفرصة للصادرات المصرية لإثبات نفسها داخل السوق الصينية.

نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات

 

وشدد السفير المصري الأسبق لدى الصين على أن أهمية التعاون لا تقتصر على نقل الاستثمارات، وإنما تمتد إلى «نقل التكنولوجيا وتوطين صناعات حيوية»، بما يفتح فرصًا أكبر أمام الجانب المصري للاستفادة من التجارب الصينية التنموية الناجحة.

وأضاف أن هذه التجارب «تتوافق مع ما حاولت أن تقوم به من تجارب تنموية في مجالات متعددة».

يشار إلى أن استطلاع أجراه معهد جلوبال تايمز ، أظهر أن مصر تحظى بصورة إيجابية واسعة لدى الرأي العام الصيني، إذ ينظر إليها غالبية المشاركين باعتبارها دولة صديقة أو شريكًا استراتيجيًا، مع توقعات متفائلة بمستقبل العلاقات المصرية الصينية ودعم قوي لتعميق التعاون بين البلدين.

ويأتي الاستطلاع في عام 2026، الذي يصادف الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، وكذلك الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية. وأظهر الاستطلاع أن 85% من المشاركين الصينيين لديهم قدر من المعرفة بمصر

السفير محمود علام الصين زيارة الرئيس الصيني مصر العلاقات المصرية الصينية معهد جلوبال تايمز الاستثمارات الصينية السوق الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الواقعة

كأنه فيلم أكشن.. الداخلية تقضي على 3 متهمين في واقعة السرقة الهوليوودية بالقلج

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

صورة أرشيفية

موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين

فرج عامر

فرج عامر يتغنى بنجم الزمالك: وصل لقمة تألقه مع الفريق

البرق يضرب برج مكة

مشهد مهيب.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة وسط أجواء ماطرة

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

ترشيحاتنا

أرشيفية

أصحاب المعاشات على موعد مع مفاجآت جديدة.. تعويضات للمتضررين وحسم موعد الصرف

التعاون المصري الصينى

أستاذ علوم سياسية: التعاون الاقتصادي والقضايا الدولية على مائدة القمة المصرية الصينية

ترامب

هشام حمدان: ترامب يسعى لإنهاء النزاع مع إيران وليس تسويات مؤقتة

بالصور

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

فيديو

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد