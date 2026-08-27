حظر تداول أو استخدام الكتب الخارجية بالمدارس في العام الدراسي الجديد

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة للمدارس بتوفير الكتب الدراسية، وتسليمها للطلاب في التوقيتات المحددة، مع إتاحة المقررات والبرامج التعليمية المطورة في صيغتها الإلكترونية، من خلال المصادر الرسمية المعتمدة؛ مما يضمن سهولة حصول الطلاب عليها، ويعزز الإستفادة من الموارد الرقمية الداعمة للعملية التعليمية إلى جانب النسخ الورقية.



كما شدد وزير التربية والتعليم التعليم الفني ، على حظر تداول أو استخدام أية كتب أو مناهج أو مواد تعليمية غير صادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني داخل المدارس، والالتزام باستخدام المواد التعليمية المعتمدة من الوزارة؛ حفاظًا على وحدة المحتوى التعليمي وجودة المادة العلمية والتربوية

موعد بدء الدراسة 2027 في المدارس.. ماذا قررت التعليم؟

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صدور أي قرارات بشأن تغيير موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية المعلن رسميا حتى الآن.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه قد تقرر رسمياً "حتى الآن" أن يكون موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت.

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية، حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية مختلفا عن موعد المدارس الحكومية، مؤكدةً أن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية سيكون يوم 6 سبتمبر 2026.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي عن قرار تحديد يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 ليكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027، أكدت الوزارة استمرار العام الدراسي الجديد 2027 حتى الخميس 24 يونيو 2027، بإجمالي 39 أسبوعًا دراسيًا.

خريطة العام الدراسي الجديد 2027