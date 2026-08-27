تخصيص أماكن مناسبة بالدور الأرضي للطلاب ذوي الإعاقة في المدارس

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة بتخصيص أماكن مناسبة للطلاب ذوي الإعاقة الحركية والمكفوفين في الفصول الدراسية بالمدارس وفي لجان الامتحانات والمنشآت التعليمية بالدور الأرضي، وفقًا لما ورد بالكتاب الدوري رقم (٦٠) لسنة ٢٠١٦ والمنظم لهذا الشأن، مع تيسير وصولهم إلى الخدمات التعليمية المختلفة.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة تعزيز الاهتمام بطلاب الدمج التعليمي، وتوفير سبل الرعاية والدعم النفسي والتأهيلي اللازمة لهم، بما يضمن دمجهم بصورة فعالة في العملية التعليمية، مع متابعة أوضاع المعلمين والإداريين من ذوي الإعاقة، والعمل على تهيئة بيئة مدرسية داعمة وتذليل أية معوقات قد تحول دون مشاركتهم الكاملة والفعالة في أداء أدوارهم التعليمية والإدارية.



كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة تنفيذ خطط التنمية المهنية للمعلمين، والتوعية المستمرة ببرامج الدمج الشامل، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، مع إلزام فريق سفراء التطوير بنقل الخبرات التي اكتسبوها إ إلى زملائهم، بما يحقق الاستفادة الأوسع من برامج التدريب والتطوير المهني للمناهج المطورة.

موعد بدء الدراسة 2027 في المدارس.. ماذا قررت التعليم؟

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صدور أي قرارات بشأن تغيير موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية المعلن رسميا حتى الآن.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه قد تقرر رسمياً "حتى الآن" أن يكون موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت.

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية، حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية مختلفا عن موعد المدارس الحكومية، مؤكدةً أن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية سيكون يوم 6 سبتمبر 2026.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي عن قرار تحديد يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 ليكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027، أكدت الوزارة استمرار العام الدراسي الجديد 2027 حتى الخميس 24 يونيو 2027، بإجمالي 39 أسبوعًا دراسيًا.

خريطة العام الدراسي الجديد 2027