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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عايش فى الشارع وبياكل من الزبالة.. مشرد يثير الرعب ويهدد سيدة بالقـ.تل خـ.نقا في الغربية

"خايفة على حياتي".. سيدة بالمحلة تروي لـ"صدى البلد" تفاصيل الاعتداء عليها ومحاولة خنقها مرتين
"خايفة على حياتي".. سيدة بالمحلة تروي لـ"صدى البلد" تفاصيل الاعتداء عليها ومحاولة خنقها مرتين
إسراء عبدالمطلب

استغاثت سيدة من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالجهات المعنية، بعد تعرضها، بحسب روايتها، لاعتداء من أحد الأشخاص مرتين في محيط منزلها، مؤكدة أنها حررت محاضر رسمية بالواقعة، إلا أنها فوجئت بحفظ أحد المحاضر، بينما لا يزال الشخص الذي تتهمه بالاعتداء عليها موجودًا في المنطقة.

اعتداء أمام منزلها

وفي تصريحات لـ"صدى البلد"، روت السيدة تفاصيل الواقعة، موضحة أنها كانت تقوم بتغطية سيارتها أمام منزلها في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، عندما فوجئت بشخص يدعى “محمد. ع” يهاجمها.

وقالت إن الرجل أمسك بها من رقبتها وحاول خنقها، قبل أن يتدخل عدد من المواطنين المتواجدين داخل إحدى الكافتيريات القريبة وينقذوها من بين يديه.

وأضافت أنها توجهت إلى قسم ثان المحلة الكبرى عقب الواقعة، وحررت محضرًا إداريًا بعدم التعرض حمل رقم 5798 لسنة 2026، في تمام الساعة 1:23 صباحًا.

وأوضحت السيدة أنها لم تكتفِ بذلك، وتقدمت بشكوى إلى رئيس النيابة شرحت خلالها تفاصيل ما تعرضت له، لتتم إحالتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة، قبل تحرير محضر آخر بالواقعة حمل رقم 5874 لسنة 2026، يوم الخميس 13 أغسطس 2026 في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

 

"هاجمني للمرة الثانية"

وأكدت السيدة أنها فوجئت بعد ذلك بتعرضها لهجوم ثانٍ من الشخص نفسه، موضحة أنه اقترب منها من الخلف وحاول الإمساك بها بذراعه حول رقبتها.

وقالت: "هاجمني من ورايا، وكان ممكن أموت لولا تدخل الناس وإنقاذي للمرة الثانية".

وأضافت أن الشخص وجه إليها، بحسب روايتها، تهديدًا بسبب اقترابها من سيارتها، مشيرة إلى أنه استخدم إشارات بيده تجاه السيارة ثم إلى رقبته، وهو ما اعتبرته تهديدًا لها بالقتل.

وتابعت: "أنا بقيت خايفة أقرب من عربيتي أو أمشي في الشارع لوحدي، خصوصًا بعد اللي حصل مرتين".

 

حفظ المحضر

وأشارت السيدة إلى أن المحضر وصل إلى النيابة يوم 15 أغسطس 2026، بحسب ما ذكرته في شكواها، قبل أن تفاجأ بحفظه، مؤكدة أنها ترى أن الواقعة تحتاج إلى تحقيق وسماع أقوال الشخص الذي تتهمه بالاعتداء عليها وشهود العيان.

وقالت إنها تشعر بأنها لم تحصل على فرصة كافية لعرض جميع تفاصيل الواقعة، مطالبة بإعادة فحص البلاغ والتحقق من ملابساته.

وأكدت أنها لا تزال تشعر بالخوف بسبب استمرار وجود الشخص الذي تتهمه بالاعتداء عليها في محيط منزلها وسيارتها، بحسب روايتها.

 

كاميرات المراقبة قد تكشف الحقيقة

ولفتت السيدة إلى وجود عدد من كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بمكان الواقعة، مؤكدة أن هذه الكاميرات يمكن أن تساعد في كشف ما حدث وتحديد تفاصيل الاعتداء.

وأوضحت أن من بين الجهات التي توجد بها كاميرات مراقبة مستشفى الهدى الدولي، والصيدلية المجاورة، ومدرسة الزهراء الإعدادية بنات، بالإضافة إلى إحدى الكافتيريات الموجودة في المنطقة.

وطالبت الجهات المختصة بسرعة تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة والاستماع إلى شهود العيان الذين كانوا متواجدين وقت الواقعتين، مؤكدة أن ذلك من شأنه توضيح حقيقة ما حدث.

 

"خايفة المرة الجاية يستخدم سلاح"

وأعربت السيدة عن خشيتها من تعرضها لاعتداء جديد، قائلة إنها تخشى أن يتطور الأمر في المرة المقبلة إلى استخدام سلاح أبيض أو أداة حادة.

وأضافت أنها أصبحت تعيش في حالة من القلق المستمر، خاصة أنها تشعر بأن الشخص الذي تتهمه بالاعتداء عليها لا يزال قريبًا منها، بحسب قولها، مؤكدة أن وجوده في الشارع يمثل مصدر خوف بالنسبة لها.

وناشدت السيدة الأجهزة الأمنية والنيابة العامة إعادة النظر في شكواها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتها، إلى جانب فحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان والتحقق من جميع ملابسات الواقعة.

وأكدت أن مطلبها الأساسي هو توفير الحماية لها ومنع تعرضها لأي اعتداء جديد، خاصة بعد تعرضها، بحسب روايتها، لهجومين في محيط منزلها.

يأتي ذلك نقلًا عن رواية السيدة وتصريحاتها الخاصة، وتظل جهات التحقيق المختصة صاحبة الاختصاص في التحقق من صحة الوقائع وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدينة المحلة الكبرى المحلة المحلة الكبرى محمد عباس السيد

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