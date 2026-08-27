انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يرصد محاولة اقتحام إحدى الشقق السكنية من جانب شخص انتحل صفة عامل دليفري، قبل أن يظهر شخص آخر لمساعدته في محاولة الدخول إلى الشقة.

وبحسب ما ظهر في الفيديو المتداول، حاول الشخصان دفع باب الشقة وفتحه بالقوة، وسط وجود سيدة داخل الشقة، في مشهد أثار حالة من الغضب والاستياء بين المتابعين.

وطالب متداولو الفيديو الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بسرعة فحص الواقعة، وتحديد هوية الشخصين الظاهرين في المقطع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت صحة الواقعة.

ولم يتسن التأكد بشكل مستقل من ملابسات الواقعة أو توقيتها، فيما تواصل الجهات المختصة، حال تحركها، فحص الفيديو المتداول للوقوف على حقيقة ما حدث وتحديد المسؤوليات القانونية.