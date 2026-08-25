أضرار غير متوقعة للمانجو .. اكتشفها

تعد المانجو من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية وفي نفس الوقت تمتلك مذاقا شهيا مميزا.. ولكن هل تعلم أن لها أضرارا في بعض الأحيان.

ووفقا لما جاء في موقع هيلث، اليكم أضرار المانجو الصحية.

زيادة أعراض القولون العصبي

يُعد المانجو من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات القابلة للهضم (FODMAP)، والتي يصعب على الأمعاء الدقيقة امتصاصها وقد يُسبب الغازات والانتفاخ لدى بعض الأشخاص، مثل المصابين بمتلازمة القولون العصبي (IBS).

ردود الفعل التحسسية المحتملة

على الرغم من ندرة حدوث ذلك، إلا أنه قد يكون لديك رد فعل تحسسي تجاه المانجو، مثل التهاب الجلد التماسي.

قد تُصاب بمتلازمة الحساسية الفموية (OAS) عند تناول المانجو.

هذه حالة تكون فيها حساساً لحبوب اللقاح ولديك رد فعل تحسسي تجاه البروتينات الموجودة في الفاكهة والتي تشبه تلك الموجودة في حبوب اللقاح.