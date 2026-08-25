متحدث باسم حركة فتح: الاحتلال يسعى إلى إنهاء عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية

قال ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن البيانات الصادرة عن الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح ووزارة الخارجية الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أدانت واستنكرت ما وصفه بالجريمة التي تستهدف إنهاء وجود الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح النمورة خلال مداخلة مع الإعلامية دكتور منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الأونروا تأسست بقرار أممي لتقديم المساعدات الطبية والإنسانية والخدمات التعليمية للاجئين الفلسطينيين الذين هُجّروا عام 1948، معتبرًا أن استهدافها يمثل استهدافًا لحقوق هؤلاء اللاجئين.

المنظمات الدولية الداعمة للاجئين الفلسطينيين

وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا بدأت، وفق قوله، قبل أكثر من عامين، عندما اقتُحم مقر الوكالة في حي الشيخ جراح وسيطر عليه، مشيرًا إلى أن ما جرى يمثل، بحسب تعبيره، تحديًا لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الداعمة للاجئين الفلسطينيين.