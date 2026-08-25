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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقرير: برشلونة لن يضم مهاجما آخر بعد فشل صفقة ألفاريز وخطة بديلة لفليك تتضمن مشاركة الشباب

الأرجنتيني خوليان ألفاريز
الأرجنتيني خوليان ألفاريز
أ ش أ

كشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن مستجدات موقف برشلونة من التعاقد مع الأرجنتيني خوليان ألفاريز مهاجم أتليتكو مدريد، خلال الصيف الحالي.

كان اللاعب قد عبر عن رغبته أثناء وجوده خلال منافسات كأس العالم، في الانضمام لبرشلونة وهو الأمر الذي ترفضه الإدارة الرياضية في نادي أتليتكو مدريد ولا تنوي التفريط في اللاعب للنادي الكتالوني.

وذكرت الصحيفة أن أتليتكو مدريد لا يزال مصراً على رفضه بيع ألفاريز لبرشلونة، فعلى الرغم من الوضع الحرج الذي يمر به النادي بعد ردة فعل الجماهير ضد اللاعب في مباراة فياريال الأخيرة في الدوري، فإن جيل مارين الرئيس التنفيذي وماتيو أليماني المدير الرياضي واضحان في موقفهما، فهما على استعداد لبيعه لأرسنال، لكن ليس لبرشلونة.

ووفقًا للصحيفة، بات برشلونة على يقين أنه لن يستطيع ضم ألفاريز وهو الأمر الذي توقعه مسؤولو النادي منذ فترة نظراً لموقف أتلتيكو الصارم، رغم الضغط الذي مارسه اللاعب نفسه منذ تصريحاته العلنية خلال كأس العالم، حيث أوضح أن الانتقال هو الخيار الأمثل.

وأكدت الصحيفة أنه في حال عدم ضم ألفاريز، سيفعل برشلونة الخطة البديلة، لكنها لن تتضمن التعاقد مع أي مهاجم ما لم تظهر فرصة في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات، ويدرك المسؤولون أن مثل هذه الفرصة غير مرجحة مع تبقي أسبوع واحد فقط على إغلاق فترة الانتقالات.

ووفقًا للصحيفة، فإن الإدارة الرياضية لنادي برشلونة لن تتراجع عن ضم مهاجم قوي لكن لا يوجد متسع من الوقت لذلك الأمر، لذا سيبقى برشلونة على وضعه الحالي.

وأكدت الصحيفة أن فليك راضٍ عن خياراته الهجومية، نظرًا لقدرة لاعبيه الحاليين على شغل مراكز هجومية متعددة، كما ظهر في مباراة إلتشي، والتي قدم خلالها البرازيلي رافينيا أداءً رائعًا.

وفيما يتعلق بمركز رأس الحربة الذي شغله البرازيلي في المباراة الأخيرة، هناك العديد من اللاعبين الآخرين القادرين على اللعب فيه مثل الإنجليزي جوردون والألماني كريم أديمي الوافدان الجديدان على الفريق على الرغم من كونهما جناحين، يمكنهما اللعب في قلب الهجوم.

ولعب أديمي بالفعل في مركز المهاجم في خلال فترة الإعداد للموسم كما أن داني أولمو قادر تمامًا على اللعب في هذا المركز.

أيضًا، سلطت الصحيفة الضوء على دور اللاعبين الشباب فيما يتعلق بمركز الهجوم، مثل المهاجم المصري حمزة عبد الكريم الذي كان هداف الفريق في فترة الإعداد للموسم والذي يُظهر إمكانيات كبيرة مع الفريق وهناك أيضًا البلجيكي الواعد جيسي بيسيوو والذي أظهر حسه التهديفي رغم قلة مشاركاته.

وشددت الصحيفة على رضاء فليك عن خيارات خط الهجوم في الموسم الجديد، لذلك فهو لا يسعى لضم مهاجم جديد.

صحيفة ماركا الإسبانية برشلونة الأرجنتيني خوليان ألفاريز

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