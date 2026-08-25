قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تضرر مئات المنازل.. إعصار يجتاح قرية فرنسية ويخلف عشرات المصابين
هدفه التصفية.. البرلمان العربي عن استهداف مقرات الأونروا في القدس
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة حول رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
100 ألف جنيه وعمرة.. شيخ الأزهر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية ويوجه لهم رسالة مؤثرة
هيلاري كلينتون تنتقد ترامب: استنزفنا ذخائرنا في إيران وأوقعنا أنفسنا في حفرة عميقة
تحذير عالمي من ظاهرة «إل نينيو».. خبراء: 2027 الأشد حرارة في التاريخ
إصابة طفل فلسطيني وعدد من الصحفيين أثناء عملية استيلاء الاحتلال على معهد قلنديا التابع للأونروا
حيلة بسيطة لتقليل استهلاك عداد الكهرباء في دقيقة واحدة يوميا.. ما هي؟
إيقاف قيد جديد يضرب الزمالك.. وفيفا يرفع عدد القضايا إلى 4
لعدم الانتهاء من الإجراءات.. تأخر وصول جثمان نجل شكري سرحان من أستراليا
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
الخدمة السرية الأمريكية تؤكد علمها بتهديد إيراني يستهدف نجل ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هيلاري كلينتون تنتقد ترامب: استنزفنا ذخائرنا في إيران وأوقعنا أنفسنا في حفرة عميقة

هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون
القسم الخارجي

حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون من التداعيات العسكرية والاستراتيجية للحرب مع إيران، معتبرة أن الولايات المتحدة استنزفت جزءًا كبيرًا من ذخائرها وقدراتها الدفاعية، ما وضعها في موقف أكثر صعوبة أمام أي تهديدات مستقبلية.

وانتقدت كلينتون إستراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب وقالت إن الولايات المتحدة «أهدرت الكثير من ذخائرها في إيران»، مشيرة إلى أنها أرسلت أيضًا كميات كبيرة من الذخائر إلى حلفائها في منطقة الخليج، الذين استخدموها للدفاع عن أنفسهم خلال المواجهات.

وأضافت أن هذا الاستنزاف أدى إلى تراجع جزء من القدرات العسكرية الأمريكية، وجعل واشنطن في موقف دفاعي أكثر تعقيدًا في مواجهة التهديدات المحتملة مستقبلًا، خصوصًا في ظل عدم وضوح موقف الرئيس دونالد ترامب من احتمال تحرك صيني ضد تايوان.

وفي تقييمها للوضع داخل إيران، انتقدت كلينتون ما اعتبرته أخطاء استراتيجية ارتكبتها الإدارة الأمريكية، قائلة إن واشنطن بنت بعض حساباتها على مفاهيم غير دقيقة بشأن طبيعة السلطة في إيران.

وأوضحت أن الحرس الثوري والجيش الإيراني هما من يديران البلاد فعليًا، بينما وصفت رجال الدين بأنهم «شخصيات رمزية»، في إشارة إلى اعتقادها بأن استهداف القيادات الإيرانية لن يؤدي بالضرورة إلى دفع طهران نحو الاستسلام.

وأكدت كلينتون أن قتل القادة الإيرانيين لن يعني بالضرورة إنهاء قدرة إيران على مواصلة القتال، مستشهدة بالحرب الإيرانية العراقية التي استمرت نحو عشر سنوات، مشيرة إلى أن إيران أرسلت خلالها أطفالًا في الحادية عشرة من العمر إلى جبهات القتال.

واعتبرت أن هذه التجربة التاريخية تعكس ما وصفته بـ«المفهوم الخاطئ على المستوى الاستراتيجي» الذي قاد الولايات المتحدة إلى الوضع الحالي، مؤكدة أن التعامل مع إيران يتطلب فهمًا أعمق لطبيعة النظام وقدرته على مواصلة القتال.

وفيما يتعلق بإسرائيل، وجهت كلينتون انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرة أن سياساته ألحقت ضررًا كبيرًا بإسرائيل وبصورتها على الساحة الدولية.

وقالت إنه «لا ينبغي أن يساور أحدًا أدنى شك في مدى الضرر الجسيم الذي ألحقه نتنياهو في المقام الأول بإسرائيل، وكذلك بالصورة التي يكونها الناس عن إسرائيل، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل في جميع أنحاء العالم»، مضيفة أن هذا الوضع «يتطلب إصلاحا».

هيلاري كلينتون حرب مع إيران الرئيس دونالد ترامب إيران إسرائيل بنيامين نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

البنزين

مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل

الذهب

انخفض من أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

أيمن الشريعى

أيمن الشريعي: الأهلي طلب ضم نجم الشرقية إنبي

ترشيحاتنا

المانجو

أضرار غير متوقعة للمانجو .. اكتشفها

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

دموع سيدة بسبب تعثر مشروعها: «مش عارفة أدفع الإيجار

فاتحة بقالي 10 أيام والدنيا مش كويسة.. دموع سيدة بسبب تعثر مشروعها: مش عارفة أدفع الإيجار

بالصور

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد