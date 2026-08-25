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لعدم الانتهاء من الإجراءات.. تأخر وصول جثمان نجل شكري سرحان من أستراليا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لعدم الانتهاء من الإجراءات.. تأخر وصول جثمان نجل شكري سرحان من أستراليا

الراحل شكري سرحان
الراحل شكري سرحان
ميرنا محمود

ناشد محسن سرحان، نجل شقيق الفنان شكري سرحان، وزارة الخارجية المصرية، بتسريع إجراءات نقل جثمان يحيى شكري سرحان، من أستراليا للأراضي المصرية.


وكتب محسن سرحان عبر حسابه بموقع فيسبوك: إلى الآن يرقد جثمان السفير يحيى شكري سرحان في أستراليا بعد يومين من وفاته لصعوبة الإجراءات واستخراج الشهادات اللازمة لنقل الجثمان إلى القاهرة".

وتابع: "أناشد وزارة الخارجية المصرية التدخل لتسهيل الإجراءات لنقل جثمان أحد مواطنيها الذي قدم والده الفنان شكري سرحان للوطن الكثير والكثير.

و استكمل: يذكر أن الجثمان  لايرافقه سوى ابنه الوحيد كريم الذى يسعى منذ يومين لإنهاء الإجراءات ولكن لاجديد


وفي نفس السياق  كان قد نشر محسن سرحان وصية يحيى شكري سرحان عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب: "آخر وصية له يا محسن عند وفاتي ادفني مع والدي الفنان شكري سرحان، وأقم عزائي في مسجد الكواكبي بالعجوزة، كما كان عزاء أخي صلاح فيه، وخلي بالك من كريم ابني".

وأضاف: "تلك هي وصية ابن العم الحبيب السفير يحيى شكري سرحان، الذي لم تخلُ محادثاته معي في الفترة الأخيرة من ذكر الموت ودنو الأجل. 

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