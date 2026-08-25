منظمة الفاو تكشف سر تصدر مصر إنتاج القمح عربيًا

قال الدكتور عبدالحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الفاو، إن تصدر مصر الدول العربية في إنتاج القمح يعكس نجاحًا في مجال الأمن الغذائي، نتيجة الاستثمارات طويلة الأمد في القطاع الزراعي، ودعم المزارعين، وتطوير الإنتاج، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وأضاف الواعر، خلال مداخلة عبر برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن زيادة الإنتاج المحلي تعزز قدرة مصر على توفير الغذاء وتقليل التأثر بالصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن ارتفاع الإنتاج بنحو 7% فوق متوسطه جاء نتيجة التوسع في المساحات المزروعة، وتطوير أصناف مقاومة للجفاف، وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأوضح أن استدامة هذا النمو تتطلب مواصلة الاستثمار في الابتكار والبحث الزراعي، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز قدرة القطاع على التكيف مع تغير المناخ، مشيرًا إلى أهمية إعادة استخدام المياه المعالجة في أغراض الري.