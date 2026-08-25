الأهلي يوقع عقد إنشاء فرع سوهاج الجديدة

وقع النادي الأهلي عصر اليوم عقد إنشاء فرعه السادس و«الأول في صعيد مصر» بمدينة سوهاج الجديدة، في خطوة جديدة ضمن خطة النادي للتوسع الجغرافي وتعزيز حضوره في مختلف محافظات الجمهورية. جاء ذلك في حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، و ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وطارق قنديل، وسيد عبد الحفيظ، وأحمد حسام عوض، وإبراهيم العامري، ورويدا هشام، أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي.

تم توقيع العقد من خلال الأهلي بالشراكة مع إحدى شركات التطوير العقاري، ويقع الفرع الجديد على مساحة تقارب 30 فدانًا، ومن المنتظر أن يضم مجموعة متكاملة من المنشآت الرياضية والاجتماعية والخدمية، بما يجعله فرعًا متكاملًا يخدم أعضاء النادي ويقدم خدمات مباشرة ومتنوعة لقطاع كبير من الجماهير في محافظة سوهاج.

ويتضمن فرع الأهلي في سوهاج الجديدة مبنى اجتماعيًّا رئيسيًّا ومبنى إداريًّا ومجمعًا لحمامات السباحة، إلى جانب ملاعب لكرة القدم، وملاعب لكرة السلة والكرة الطائرة، وكرة اليد، بالإضافة إلى ملاعب للتنس، وصالة ألعاب رياضية «جيم»، ومبانٍ مخصصة لقطاع الناشئين والأكاديميات. ويمثل فرع سوهاج الجديدة خطوة مهمة في استراتيجية الأهلي للتوسع خارج القاهرة، والوصول بخدمات النادي إلى أبناء الصعيد، فضلًا عن توفير بيئة رياضية متكاملة تساعد على اكتشاف ورعاية المواهب في مختلف المحافظات، تماشيًا مع توجهات ورؤية الدولة المصرية 2045، نحو إنشاء وتطوير المنشآت الرياضية والخدمية.

