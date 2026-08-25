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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التأمينات الاجتماعية تخفض مقدم تقسيط مديونيات الشركات والمصانع إلى 5% بدلًا من 15%

التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية
أ ش أ

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض، خفض مقدم تقسيط المديونيات المستحقة على الشركات والمصانع إلى 5% من إجمالي قيمة المديونية بدلًا من 15%، وذلك في إطار حرص الهيئة على مساندة مجتمع الأعمال وإتاحة حلول أكثر مرونة لتسوية المديونيات والوفاء بالالتزامات التأمينية.

جاء ذلك خلال لقاء جمال عوض مع أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور عدد من المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع ومسؤولي الشئون الإدارية بالمدينة، لمناقشة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وبحث سبل تذليل المعوقات وتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب الأعمال والعاملين لديهم.

وأوضح رئيس الهيئة أن خفض مقدم تقسيط المديونيات إلى 5% يأتي ضمن توجه الهيئة نحو تقديم حلول أكثر مرونة تساعد الشركات والمصانع على توفيق أوضاعها والوفاء بالتزاماتها التأمينية مع الحفاظ على استمرارية النشاط والإنتاج، مؤكدًا أن هذا الإجراء يحقق توازنًا بين الحفاظ على حقوق الهيئة ومساندة أصحاب الأعمال، وتشجيعهم على سرعة تسوية المديونيات والانتظام في سداد الاشتراكات التأمينية.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الشكاوى والملاحظات التي طرحها أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، حيث استمع رئيس الهيئة إلى مطالب المستثمرين والتحديات التي تواجه الشركات والمصانع، وناقش سبل التعامل معها والعمل على تذليلها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات التأمينية وتحسين تجربة المتعاملين.

كما استعرض عوض أعمال التطوير التي شهدتها منطقة العاشر من رمضان التأمينية، والتي شملت زيادة عدد شبابيك تقديم الخدمات للجمهور، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتقليل فترات الانتظار وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم.

وأكد رئيس الهيئة استمرار جهود تطوير منظومة العمل وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى مقترحات وشكاوى أصحاب الشركات والمصانع، والعمل على سرعة الاستجابة لها، بما يدعم استقرار المنشآت ويحسن مناخ الاستثمار والإنتاج.

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض تقسيط المديونيات مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان

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