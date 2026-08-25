فاتحة بقالي 10 أيام والدنيا مش كويسة.. دموع سيدة بسبب تعثر مشروعها: مش عارفة أدفع الإيجار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة ظهرت خلاله وهي تبكي، وتستغيث بعد تعرض مشروعها للتعثر، مؤكدة أنها تمر بظروف مادية صعبة جعلتها غير قادرة على سداد إيجار المكان.

وقالت السيدة خلال الفيديو إنها بدأت في التقرب إلى الله والدعاء بأن يفتح لها بابا للرزق، متسائلة عن الطريقة التي يمكن أن تساعدها على تجاوز أزمتها والعيش في ستر، خاصة أنها تبذل مجهودا وتسعى باستمرار لتحسين ظروفها.

وأضافت متأثرة: «فاتحة بقالي 10 أيام والدنيا معايا مش كويسة، والله»، موضحة أنها لا تعرف كيف ستتمكن من سداد الإيجار رغم محاولاتها المستمرة والعمل من أجل توفير مصدر دخل.

وتابعت في استغاثتها: « بتقي الله وقربت منه وطلبت يفتحلي باب رزق.. إيه اللي ممكن أعمله عشان موصلش للدرجة دي من الخراب وأعيش مستورة؟ أنا مش عارفة أدفع الإيجار مع إني ببذل مجهود وبسعى».

وأثار الفيديو حالة من التعاطف بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع حديث السيدة عن محاولاتها المستمرة للسعي والعمل، بالتزامن مع مرورها بأزمة مالية دفعتها إلى طلب المساعدة والدعاء بتيسير الحال.