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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أول كمبوند على البحر بالإسكندرية.. تدشين مشروع creeks أكبر مجتمع سكني بعروس البحر الأبيض

شركة Elsewhere للتطوير العقاري
شركة Elsewhere للتطوير العقاري

المشروع على مساحة 233 فدانا بأفضل موقع بالإسكندرية

البناء على مساحة 18% فقط وباقي المساحة بحيرات وLandscape

تنفيذ كورنيش داخلي على امتداد 3 كيلومترات

تمثل الفيلات 85% من المشروع مقابل 15% للشقق والوحدات التجارية

تقسيم المشروع إلى 10 مناطق سكنية مغلقة

توقيع شراكات مع علي مظهر وكبرى الأندية والمدارس الدولية

 


أعلنت شركة Elsewhere للتطوير العقاري إحدى شركات مجموعة محمد مجاهد جروب MMG عن تدشين مشروع Creeks في مدخل محافظة الإسكندرية والذي يعد أول واجهة سكنية على المياه وأكبر كمبوند سكني بعروس البحر الأبيض، حيث يقع على مساحة 233 فدانًا ، ويجمع بين التصميم العمراني الفريد والمساحات الخضراء والمسطحات المائية والخدمات المتكاملة، مع التركيز على توفير تجربة حياة متكاملة للسكان وذلك وسط حضور كبير من الشخصيات العامة ورجال الأعمال وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الأندية.

وخلال فعالية إطلاق المشروع، أعلن النائب محمد مجاهد رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد مجاهد جروب MMG أن مشروع Creeks يقع على مساحة 233 فدانًا، مع الحفاظ على نسبة مبانٍ تبلغ نحو 18% فقط من إجمالي مساحة المشروع، بما يعكس توجه الشركة نحو زيادة المساحات المفتوحة والمناطق الطبيعية والمائية، وتوفير بيئة عمرانية أكثر اتساعًا للسكان.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد مجاهد جروب MMG إن المشروع مزيجًا متنوعًا من الوحدات، حيث تمثل الفيلات نحو 85% من المشروع، مقابل 15% للشقق والوحدات التجارية، بما يوفر تنوعًا في المنتجات ويخدم شرائح مختلفة من العملاء كما تم تقسيم المشروع إلى 10 مناطق سكنية مغلقة، بما يوفر قدرًا أكبر من الخصوصية والاستقلالية داخل المجتمع، مؤكداً على وجود إقبال كبير للحجز في المشروع نظراً لموقعه المتميز والخدمات التي يقدمها كما أن الشركة تستهدف إتمام عمليات التسليم خلال 3 سنوات.

المياه في قلب التصميم.. 73 فدانًا من التجربة المائية

وأوضح "مجاهد" أن المياه تمثل أحد أبرز ملامح Creeks، حيث يمتد مفهوم المياه على مساحة تصل إلى 73 فدانًا، من خلال منظومة متكاملة من البحيرات والقنوات والجزر والممرات التي تربط مختلف أجزاء المشروع، مؤكداً على أن  المياه في Creeks لا تقتصر على كونها عنصرًا جماليًا، وإنما تمثل جزءًا أساسيًا من تجربة السكان اليومية، مع توفير إطلالات مائية لمعظم الوحدات، بما يعزز العلاقة بين المسكن والطبيعة ويمنح المشروع هوية بصرية مختلفة.

التعليم والرياضة جزء أساسي من مجتمع Creeks

وشدد رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد مجاهد جروب MMG  على أن الرياضة والتعليم على رأس أولوياتنا كشركة وكنا نتساءل منذ المراحل الأولى للتصميم: أين سيذهب الأطفال إلى المدرسة؟ أين يمكن ممارسة الرياضة؟ أين تلتقي العائلات والأصدقاء؟ لذلك تم توقيع العديد من الشراكات مع أحد أكبر الأندية وشراكة أخرى مع علي مظهر مدرب اللياقة البدنية بجانب شراكة مع إحدى كبرى المدارس الدولية لإنشاء أفرع لهم داخل المشروع لتقديم خدمة متكاملة للسكان، مؤكداً على أن المشروع يجمع بين المساحات الخضراء الـLandscape ، ومناطق المشي، وممرات الدراجات، والمناطق الاجتماعية، وأماكن الهدوء والخصوصية، بما يخلق توازنًا بين الحياة الاجتماعية والراحة الشخصية.


التصدير العقاري والموقع الجغرافي.. فرصة لدعم الاقتصاد المصري

وأكد "مجاهد" أن المسئولين في الدولة يوفرون كافة سبل دعم المستثمرين في كافة المجالات وخاصة مجال الاستثمار العقاري خاصة أن القطاع العقاري في مصر عليه طلب كبير سواء من داخل مصر أو من خارجها نظراً لما تتمتع به مصر من المقومات الكبيرة منها موقع جغرافي مميز بجانب امتلاكها شواطئ على ساحل البحرين الأبيض والأحمر لا يوجد لها مثيل بأي دولة في العالم، مشيراً إلى أهمية مفهوم التصدير العقاري باعتباره فرصة لجذب العملات الأجنبية للبلاد وجذب المستثمر والمشتري من الخارج إلى مصر، مع بقاء الوحدة والمشروع والأصل العقاري داخل البلاد.

البحر الإسكندرية عروس البحر الأبيض مجتمع سكني

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