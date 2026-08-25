توتنهام يضم سافينيو من مانشستر سيتي مقابل 75 مليون إسترليني

أعلن نادي توتنهام، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الجناح البرازيلي سافينيو من مانشستر سيتي مقابل 75 مليون إسترليني.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى توتنهام بعقد طويل الأمد، مع إمكانية دفع 10 ملايين إسترليني كإضافات، واستغرق انتقال سافينيو إلى نادي توتنهام أكثر من 12 شهرًا، بعد فشل النادي الواقع شمال لندن في محاولته لضمه الصيف الماضي، وفضل سافينيو البقاء في ملعب الاتحاد، لكن مشاركته كانت محدودة تحت قيادة بيب جوارديولا الموسم الماضي، حيث شارك أساسيًا في سبع مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سافينيو: "استغرق الأمر بعض الوقت، لكنني سعيد جدًا لوجودي هنا. إنها فرصة رائعة في نادٍ عريق مع أحد أفضل المدربين في العالم".

وأضاف: "بمجرد أن تحدثت مع المدرب، عرفت أن عليّ الانضمام. أخبرني أنه يريد مساعدتي للوصول إلى أعلى المستويات، وأعتقد أننا نستطيع تحقيق ذلك معًا كفريق."

وانضم سافينيو إلى مانشستر سيتي قادمًا من نادي تروا الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها 30.8 مليون إسترليني عام 2024، وخاض 84 مباراة مع النادي، مسجلًا سبعة أهداف ومقدمًا 16 تمريرة حاسمة.

وضم توتنهام اللاعب البرازيلي الدولي بعد وصول ماتيوس فرنانديز من وستهام، وساندرو تونالي من نيوكاسل، ويان بول فان هيك من برايتون هذا الصيف مقابل 312 مليون جنيه إسترليني، كما ضم توتنهام المدافعين ماركوس سينيسي وأندرو روبرتسون في صفقات انتقال حر، بالإضافة إلى الحارس مارتن دوبرافكا.

ولا يزال مانشستر سيتي يجري مفاوضات متقدمة لبيع المهاجم المصري عمر مرموش إلى توتنهام، وتشير مصادر مطلعة إلى وجود "فرصة جيدة" لإتمام الصفقة قبل الموعد النهائي للانتقالات في الأول من سبتمبر المقبل.