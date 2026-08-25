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اجتماع حاسم في الأهلي.. تفاصيل عرض تجديد عقد إمام عاشور وموقف مصطفى شوبير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اجتماع حاسم في الأهلي.. تفاصيل عرض تجديد عقد إمام عاشور وموقف مصطفى شوبير

امام عاشور
امام عاشور
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن تفاصيل تحركات النادي الأهلي لحسم ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسهم إمام عاشور ومصطفى شوبير.

وأوضح شوقي عبر قناته علي «يوتيوب»، أن هناك اجتماعًا مهمًا داخل النادي الأهلي لمناقشة ملف تجديد عقود عدد من اللاعبين، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد جلسة مع إمام عاشور لمناقشة تفاصيل تجديد تعاقده، بعد سلسلة من الاتصالات المكثفة خلال الأيام الماضية بين اللاعب ووالده والدكتور عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي.

تفاصيل عرض الأهلي لتجديد عقد إمام عاشور

وأشار إلى أن العرض الحالي المقدم من الأهلي إلى إمام عاشور تبلغ قيمته 25 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه حوافز، ليصل إجمالي ما يحصل عليه اللاعب إلى 35 مليون جنيه حال تحقيق جميع الحوافز المتفق عليها.

وأضاف أن هناك محاولات من جانب النادي الأهلي لتوفير فرص إعلانية جديدة لإمام عاشور، خاصة في ظل وجود اهتمام من جانب عدد من الشركات الكبرى بالتعاون مع اللاعب، إلا أن إدارة النادي ترفض التعهد بقيمة مالية محددة يحصل عليها اللاعب من الإعلانات.

حقيقة عروض اتحاد جدة والدرعية لضم إمام عاشور

وفيما يتعلق بالعروض السعودية، أكد محمود شوقي أنه لم يصل إلى النادي الأهلي حتى الآن أي عرض رسمي من اتحاد جدة للتعاقد مع إمام عاشور، موضحًا أن ما يدور حاليًا لا يتجاوز اتصالات وتحركات من جانب بعض الوسطاء.

وأشار إلى أن إمام عاشور يتحدث مع بعض المقربين منه بشأن رغبة نادي الدرعية السعودي في التعاقد معه، لكن لم يصل أيضًا أي عرض رسمي إلى النادي الأهلي حتى الآن.

الشرط الجزائي كلمة السر في تجديد عقد مصطفى شوبير

وعلى جانب آخر، تطرق شوقي إلى موقف مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه لا يوجد خلاف مالي واضح بين الحارس والنادي الأهلي، وأن العرض المقدم له يصل كذلك إلى 25 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه حوافز.

وأوضح أن نقطة الخلاف الأساسية بين الطرفين تتعلق بالشرط الجزائي في عقد مصطفى شوبير، حيث طلب اللاعب تفعيل الشرط الجزائي عقب نهاية الموسم الحالي، بما يسمح له بالرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي مقابل مبلغ مالي محدد.

وأشار إلى أن النادي الأهلي رفض طلب الحارس بشأن تفعيل الشرط الجزائي بهذه الصورة، ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة مزيدًا من المفاوضات حول مدة العقد وقيمة الشرط الجزائي وشروط تفعيله.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي إدارة الأهلي لحسم ملفات تجديد عقود عدد من العناصر الأساسية، والحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط بعض اللاعبين باهتمامات وعروض خارجية.

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