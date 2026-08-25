شوبير يفجر مفاجأة عن إمام عاشور وعرض اتحاد جدة

نفى النادي الأهلي ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن قيامه بعرض إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، على نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن الأهلي ينفي تمامًا عرض إمام عاشور على اتحاد جدة، مؤكدًا أن النادي لا يتبع سياسة عرض لاعبيه على الأندية الأخرى، وإنما يتعامل مع العروض الرسمية التي تصل إلى لاعبيه.

وأوضح شوبير أن هناك أخبارًا يمكن تصديقها وأخرى يصعب الاقتناع بها، مشددًا على أن الأهلي لن يذهب إلى أي نادٍ لعرض إمام عاشور أو أي لاعب آخر من صفوفه، وفي حال وصول عرض رسمي يتم التفاوض بشأنه ودراسة شروطه بما يتناسب مع مصلحة النادي واللاعب.

وتأتي تصريحات شوبير في ظل حالة من الجدل حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي، بعدما ارتبط اسم اللاعب خلال الفترة الماضية بعدد من العروض الخارجية، إلا أن النادي تمسك باستمراره ضمن صفوف الفريق.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد بالفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة زد، يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وزد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد القاهرة الدولي، في أولى مواجهات الفريق الأحمر بالجولة الثانية من المسابقة.