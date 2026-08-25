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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلى للإعلام: انطلاق فعاليات الدورة التدريبية رقم 63 "محفوظ الأنصاري" للصحفيين الأفريقيين

الاعلى للإعلام
الاعلى للإعلام

شهد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية رقم (63) للصحفيين الأفريقيين، التي ينظمها المجلس بالتعاون مع وزارة الخارجية واتحاد الصحفيين الأفريقيين، برئاسة الكاتب الصحفي الدكتور محمد فايز فرحات، والتي حملت اسم الكاتب الصحفي الراحل محفوظ الأنصاري، رئيس اتحاد الصحفيين الأفريقيين السابق، وذلك بمشاركة 15 صحفيًا أفريقيًا من 11 دولة، إلى جانب 5 صحفيين مصريين.

وخلال كلمته، رحب الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس اتحاد الصحفيين الأفريقيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بالصحفيين الأفارقة المشاركين، مؤكدًا أهمية اللقاءات والدورات التدريبية في إتاحة الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات، والتعرف على التجربة المصرية في مختلف المجالات، خاصة ما شهدته مصر من مشروعات وتجارب تنموية منذ عام 2014.

وأكد فرحات عمق الروابط والعلاقات التي تجمع مصر بالدول الشقيقة في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن افتتاح سد ومحطة جوليوس نيريري في تنزانيا يمثل أحد الشواهد على قوة هذه العلاقات والتعاون المشترك بين مصر وأشقائها في القارة.

من جانبها، أكدت المستشارة ريم هندي، عضو الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في كلمتها، حرص المجلس على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح الدورة، وتعزيز الروابط وبناء الجسور وتبادل الخبرات مع الأشقاء من الإعلاميين الأفارقة.

ورحب السفير أحمد حجاج، مستشار اتحاد الصحفيين الأفارقة، بالمشاركين في الدورة، مؤكدًا أن التواصل المباشر بين الصحفيين الأفارقة يمثل فرصة مهمة لتعزيز التفاهم المشترك وتبادل الرؤى بشأن مستقبل الإعلام في القارة الأفريقية.

من جانبه، أعرب تشارلز نداي، نقيب الصحفيين في الكاميرون، عن تقديره لاستضافة مصر للدورة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في المجال الإعلامي، وتعزيز التعاون بين النقابات والاتحادات الصحفية الأفريقية بما يخدم الصحفيين ويدعم حرية ومسؤولية الإعلام.
حضر الافتتاح آمال عبدالمطلب، مدير عام مركز التدريب والدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتورة سامية عباس، الأمين العام للاتحاد، والسفير محمد حجازي، والإذاعي ماهر عبدالعزيز، والإعلامي أيمن عدلي، إلى جانب مدير إدارة الدورات ومسؤول العلاقات العامة بالاتحاد، ومسؤولي الدورات التدريبية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المهندس خالد عبدالعزيز الأفريقيين المجلس

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