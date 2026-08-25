الزمالك ينفي منحه مهلة أسبوع لتقديم مستندات طعن زيزو

نفى مصدر بنادي الزمالك ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن وصول ما يفيد من لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم بمنح النادي مهلة لمدة أسبوع لتقديم المستندات المؤيدة لطعن القلعة البيضاء على قرار لجنة شؤون اللاعبين بشأن حفظ الشكاوى المتبادلة بين النادي وأحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق السابق.

وأوضح المصدر أن الزمالك جاهز بكل الأوراق والمستندات الخاصة بهذا الملف، مؤكدًا أن موقف النادي ثابت وواضح، مضيفًا أن النادي تقدم باستئناف ضد الحكم الصادر لصالح اللاعب في شكوى الزمالك ضده، خاصة أن النادي يرى أن له حقوقًا لدى زيزو ويتمسك بالحصول عليها.

وشدد المصدر على أنه في حال طلبت لجنة الاستئناف المستندات، سيتم تقديمها، ولكن حتى الآن لم يتم طلب أي مستندات من النادي.