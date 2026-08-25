سيف زاهر يتغنى بفريق الزمالك: طول عمره بيحقق ألقاب

أشاد الإعلامي سيف زاهر بفريق الزمالك و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب سيف زاهر :الزمالك طول عمره في مشاكل ولكن طول عمره بيحقق ألقاب" الزمالك أكبر من أي لاعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض ثاني مبارياته في منافسات الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي مع البنك الأهلي في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء المقبل، ومواصلة مشواره في البطولة بقوة، خاصة مع أهمية حصد النقاط مبكرًا في سباق المنافسة.

موعد مباراة البنك الأهلي ضد الزمالك

تقام مباراة البنك الأهلي ضد الزمالك على استاد القاهرة الدولي، غدا الأربعاء 26 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق أهدافهما وحصد النقاط

