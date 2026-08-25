أونروا: ندين التوغل الإسرائيلي غير المصرح به والمثير للقلق العميق في مركز تدريب قلنديا

أدانت أونروا التوغل الإسرائيلي غير المصرح به والمثير للقلق العميق في مركز تدريب قلنديا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

أكد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدنان أبو حسنة، أن إسرائيل تستخدم القوة المفرطة تجاه الوكالة في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وإدانة الاقتحام غير القانوني وغير المصرح به في القدس المحتلة.

منطقة القدس

جاء ذلك على خلفية اقتحام قوات الاحتلال منشأة الأونروا في كفر عقب، وإغلاق ست مدارس في مخيمات ومنطقة القدس، و الاستيلاء على مقر الأونروا الرئيسي (مقر المفوض العام) ومقر رئاسة عمليات الضفة الغربية في منطقة الشيخ جراح وتدميرهما بالجرافات.