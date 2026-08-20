الاحتلال الإسرائيلي يحوّل مقر مدرسة "الأونروا" السابق بمخيم شعفاط إلى مدرسة تابعة له

حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مبنى مدرسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" السابق في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، إلى مدرسة تابعة لوزارة التعليم الإسرائيلية وبلدية القدس.

ونشر نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس أرييه كينج - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/ الخميس/ - مقطعاً يوثق تكسير وإزالة لافتات "الأونروا" من مبنى المدرسة، قائلا إن " هذه الخطوة تهدف إلى محو أي أثر أو ذاكرة للأونروا وإخراجها بشكل نهائي من مدينة القدس".

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أغلقت في مايو 2025، 6 مدارس تابعة لـ"الأونروا" في مدينة القدس، ما أدى إلى حرمان نحو 800 طفل وطفلة من حقهم في التعليم.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقرت في أكتوبر 2024 قانوناً يحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إسرائيل.