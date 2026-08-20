إنجاز علمي جديد للمؤسسات البحثية المصرية على صفحات IEEE Microwave Magazine الدولية

تجسيدًا لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة د.عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، لتعزيز الحضور الدولي للبحث العلمي المصري، وتوسيع آفاق التعاون والشراكات مع المؤسسات والجمعيات العلمية العالمية، نشرت مجلة «IEEE Microwave Magazine» الدولية المرموقة، في عددها الصادر لشهر سبتمبر 2026، تقريرًا دوليًا يوثق فعاليات ومخرجات ورشة العمل الدولية «IEEE Workshop on Antenna and Microwave Approaches for a Sustainable Future»، وحمل التقرير الرقم التعريفي الرقمي (DOI: 10.1109/MMM.2026.3696726)، بما يمثل إنجازًا علميًا جديدًا يعكس تنامي الحضور الدولي للمؤسسات البحثية المصرية.

وقد استضاف معهد بحوث الإلكترونيات بالقاهرة فعاليات الورشة خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025، بالتعاون مع جمعية نظريات وتقنيات الميكروويف وجمعية الهوائيات وانتشار الموجات، وبمشاركة أكثر من 130 باحثًا وخبيرًا وطالبًا من مختلف دول العالم، وعدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما عزز تبادل الخبرات والتواصل العلمي الدولي في مجالات الهوائيات والميكروويف وتطبيقاتهما في دعم مستقبل مستدام.

حظيت الورشة بدعم ورعاية د.شيرين محمد محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، التي حرصت على توفير مختلف التسهيلات والإمكانات العلمية واللوجستية اللازمة لإنجاح فعاليات الورشة، بما أسهم في تهيئة بيئة علمية متكاملة لاستضافة هذا الحدث الدولي، وهو ما انعكس في التقرير المنشور الذي أشار إلى دور المعهد في دعم واستضافة الفعاليات والمؤتمرات العلمية الدولية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

كما شارك في الإعداد والتنظيم للفعالية نخبة من القيادات والخبراء من معهد بحوث الإلكترونيات والمؤسسات الأكاديمية والجمعيات العلمية المتخصصة، من بينهم د.عصمت عبد الفتاح عبد الله، ود.أحمد عطية، ود.أنور سيد عبد الحميد، ود.داليا نشأت من جامعة بدر بالقاهرة، ود.هادية الحناوي ود.إنجي الدمك من جامعة عين شمس، ود.أيمن التاجر من الكلية الفنية العسكرية، إلى جانب عدد من الباحثين والمتخصصين.

كما تضمن البرنامج العلمي للورشة جلسات متخصصة ومحاضرات قدمها خبراء دوليون حول أحدث تطبيقات الهوائيات والميكروويف وتقنيات الفضاء في دعم الحلول المستدامة، إلى جانب تدريب عملي لأول مرة على أنظمة قياس الهوائيات للمجال البعيد، وزيارات علمية إلى مختبرات معهد بحوث الإلكترونيات ووكالة الفضاء المصرية، فضلًا عن تكريم عدد من الباحثين الشباب وأصحاب الرسائل العلمية المتميزة في مجالات هوائيات الاتصالات والأنظمة الطبية والحيوية.

ومن جانبها أكدت د.شيرين محمد محرم، أن نشر تقرير الورشة في مجلة «IEEE Microwave Magazine» يمثل شهادة دولية على جودة المخرجات العلمية للفعالية، ويعكس نجاح المعهد في بناء شراكات إستراتيجية مع كبرى الجمعيات العلمية الدولية، وفي مقدمتها جمعية نظريات وتقنيات الميكروويف (IEEE MTT-S) وجمعية الهوائيات وانتشار الموجات (IEEE AP-S)، بما يعزز من حضور المؤسسات البحثية المصرية في المحافل العلمية العالمية، ويدعم مكانة البحث العلمي المصري في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مشيرةً إلى أن المعهد يواصل جهوده لتوفير بيئة بحثية داعمة للابتكار، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، واستضافة الفعاليات العلمية النوعية؛ بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات، ودعم الابتكار، وتعزيز إسهام البحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.