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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة 5 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين شمال شرقي رام الله

هجوم مستوطنين
هجوم مستوطنين
ملك ريان

أُصيب خمسة فلسطينيين، اليوم الخميس، في هجوم شنه مستوطنون على مركبة فلسطينية في منطقة سهل مرج سيع، الواقعة بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية المحتلة. 

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين تسللت إلى المنطقة، قبل أن تعترض مركبة فلسطينية كان يستقلها عدد من المواطنين، وتهاجمها، ما أدى إلى انقلاب المركبة وإصابة ركابها.

وبحسب المصادر، لم يقتصر الاعتداء على مهاجمة المركبة، إذ اعتدى أفراد المجموعة على ركابها عقب انقلابها، ما أسفر عن إصابة خمسة فلسطينيين، وسط حالة من التوتر في المنطقة.

وتشهد مناطق شمال شرقي رام الله، وخاصة القرى المحيطة بالمغير وأبو فلاح، اعتداءات متكررة من المستوطنين، بالتزامن مع تصاعد التوتر في الضفة الغربية. وكانت قرية المغير قد شهدت في وقت سابق من الشهر الحالي هجوماً للمستوطنين أسفر عن إصابة ستة فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء. 

وتأتي الواقعة الجديدة في ظل تصاعد أعمال العنف والاعتداءات في الضفة الغربية، حيث أظهر تقرير أممي حديث استمرار ارتفاع أعداد الهجمات التي ينفذها المستوطنون، والتي أسفرت عن إصابات وأضرار مادية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. 


 

عاجل عواجل فلسطين اصابات رام الله

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