غدر بأقرب الناس إليه .. ياسمين الخطيب تثير الجدل برسالة غامضة عن مدرب شهير

أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توجيهها مجموعة من التساؤلات بشأن مدى قدرة أحد المدربين على الحفاظ على صورته أمام لاعبيه، في ظل ما وصفته بوجود أزمات شخصية أثرت على صورته أمام الجمهور.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أتساءل.. كيف سيحترم اللاعبون مدربهم بعدما أدركوا ضعف شخصيته في بيته؟!».

وأضافت: «هل سيهابونه بعدما عايره الكبير والصغير على السوشيال ميديا بأنه فاقد السيطرة على أهل بيته؟! وهل سيثقون في إخلاصه بعدما غدر بأقرب الناس إليه؟».

وتأتي تصريحات ياسمين الخطيب في ظل حالة من الجدل التي صاحبت عددًا من الأزمات الشخصية المرتبطة بأحد المدربين خلال الفترة الأخيرة، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ما كتبته الإعلامية.