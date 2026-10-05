كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

قالت الإعلامية دينا سليم إن محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، تلقى عرضًا من نادي بيراميدز لضمه خلال الفترة المقبلة، بجانب عدة عروض من أندية خليجية، فضلًا عن عرض من الدوري التركي.



وأوضحت خلال برنامج ستاد المحور أن محمد هاني تلقى إغراءات مالية كبيرة، لكنه لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن، سواء بالاستمرار مع الأهلي وتجديد عقده أو الرحيل عن القلعة الحمراء وخوض تجربة جديدة.

وشددت على أن اللاعب لم يوقع لنادي بيراميدز كما يتردد، مؤكدًا أن محمد هاني لم يستقر على وجهته المقبلة، وما زال يدرس جميع العروض المقدمة له قبل اتخاذ قراره النهائي.

واختتمت إن اللاعب وضع شرط للتوقيع على عقد انتقاله لنادي وبيراميدز وهو في حالة تجديدة عقده مع النادي الأهلي يعتبر عقده مع بيراميدز لاغي وكأنه لم يكن.