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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: ياسر إبراهيم ومحمد هاني لا يصلحان للزمالك

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
باسنتي ناجي

أكد الناقد الرياضي عمرو الدردير، خلال تصريحاته عبر برنامج «اللعيب»، أن ثنائي الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد هاني لا يصلحان للانضمام إلى صفوف الزمالك، بسبب تقدمهما في العمر.

منتخب مصر 

وقال الدردير إن الزمالك يحتاج إلى تدعيم صفوفه بلاعبين يمتلكون أعمارًا مناسبة وقادرين على خدمة الفريق لعدة سنوات، مشيرًا إلى أن عامل السن يجعل ياسر إبراهيم ومحمد هاني خارج حساباته لتدعيم القلعة البيضاء.

وكان قد أكد الإعلامي هاني حتحوت أن مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، المقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد، تمثل نقطة النهاية لمعسكر المنتخب الحالي، مشيرًا إلى أن المواجهة الودية تحظى بأهمية كبيرة رغم كونها مباراة تجريبية.

وقال حتحوت عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إن مواجهة جنوب أفريقيا تأتي في ختام أجندة دولية شهدت العديد من الأحداث والقصص داخل المنتخب، بداية من التعادل مع أنجولا ثم الفوز على جنوب السودان، مؤكدًا أن الجميع يرغب في إنهاء المعسكر بأقل قدر من الخسائر والخروج بمكاسب فنية واضحة.

وأضاف أن المباراة تمثل فرصة لتحقيق نتيجة وأداء جيدين، إلى جانب تجربة عدد من اللاعبين، موضحًا أن المشهد الختامي للمعسكر سيكون له تأثير على المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الملفات التي شهدت جدلًا خلال الأيام الماضية، وعلى رأسها موقف محمد الشناوي، ومحمد عبد المنعم، ومحمد صلاح، وعمر مرموش، إلى جانب التصريحات المتبادلة بين حسام حسن وبعض الأطراف.

وأشار حتحوت إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من الهدوء، سواء على مستوى النتائج أو الأداء أو التصريحات، مع ضرورة الاستفادة من مواجهة جنوب أفريقيا في التحضير للمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن كل السيناريوهات ما زالت واردة حتى نهاية المعسكر.

ياسر ابراهيم محمد هاني الاهلي

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