«حتحوت»: ياسر إبراهيم جاهز طبيًا لمُواجهة الزمالك .. والقرار في يد «عموتة»

أكد هاني حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أبلغ الحسين عموتة المدير الفني للفريق، بجاهزية ياسر إبراهيم الطبية للمشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك.

ياسر ابراهيم

وأوضح حتحوت أن ياسر إبراهيم أصبح جاهزًا من الناحية الطبية، بعد الاطمئنان على حالته، ليصبح اللاعب متاحًا أمام الجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة.

وأشار إلى أن مشاركة ياسر إبراهيم من عدمها أصبحت الآن قرارًا فنيًا بحتًا، في ظل امتلاكه الجاهزية الطبية، بينما يحسم عموتة موقفه النهائي وفقًا لرؤيته واحتياجات الفريق في مباراة الزمالك.