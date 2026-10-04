قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وغينيا الاستوائية تعززان التعاون.. مذكرات تفاهم في الزراعة والثقافة والسياحة والاستزراع السمكي
وصول الرئيس السيسي للمشاركة في أعمال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام
وزير الخارجية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي ويوقعان اتفاق إنشاء اللجنة العليا المشتركة
عايزة فلوس.. تجديد حبس صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء
زيارة مفاجئة إلى كييف.. ميرتس يعلن دعما ألمانيا جديدا لأوكرانيا
«حتحوت»: ياسر إبراهيم جاهز طبيًا لمُواجهة الزمالك .. والقرار في يد «عموتة»
8 ممرات لوجستية و31 ألف كم طُرق.. تفاصيل المشروعات القومية لتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول أفريقيا
بعد السقوط أمام المغرب.. نقطة واحدة تفصل منتخب مصر للشباب عن أمم أفريقيا
سعر الدولار يتجاوز 52 جنيهًا.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه
محمد متولي يكشف مفاجآت قضايا الزمالك: الأزمة المالية وراء 3/4 النزاعات.. وكل اللي في إيدنا كان التأجيل
«عموتة» يُعيد ترتيب دفاع الأهلي.. تجربة أحمد رضا وتجهيز داري وتحويل محمد هاني لقلب دفاع
إعلامي: الأهلي يجهز محمد هاني لتجربة جديدة في قلب الدفاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد متولي يكشف مفاجآت قضايا الزمالك: الأزمة المالية وراء 3/4 النزاعات.. وكل اللي في إيدنا كان التأجيل

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف محمد متولي، المستشار القانوني السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، كواليس أزمة القضايا المرفوعة ضد النادي، موضحًا أن طلب تقديم مذكرات قضية عبد الحميد معالي باللغة الإنجليزية بدلًا من الفرنسية كان حقًا قانونيًا وفقًا للعقد المبرم مع اللاعب، والذي ينص على فض النزاعات أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» باللغة الإنجليزية. وأكد متولي أن هذا الطلب لم يتسبب في أي ضرر لسير القضية، مشيرًا إلى أن جميع طلبات الدفاع تم تنفيذها، وأن اللاعب استأنف الحكم للمطالبة بمبلغ أكبر، بعدما كان قد طلب في البداية نحو 900 ألف دولار.

الزمالك

وأوضح “متولي” أن اللوائح تنص على حصول اللاعب الذي يتم فسخ عقده لسبب غير مشروع على القيمة المتبقية من عقده، مشيرًا إلى أن أزمة الزمالك المالية كانت السبب الرئيسي وراء معظم القضايا الحالية. وأضاف أن دوره كمستشار قانوني كان تقديم الرأي والاستشارات لمجلس الإدارة والإدارة الرياضية، وليس مسؤولًا عن توفير الأموال أو سداد المستحقات.

وأشار المستشار القانوني السابق للزمالك إلى أن التعامل مع أزمات اللاعبين يتضمن عدة حلول، من بينها التفاوض للوصول إلى تسوية، أو محاولة تأجيل صدور الأحكام لتجنب العقوبات والإيقافات التأديبية، مؤكدًا: «طالما إنت عارف نهاية القضية إيه، بيبقى كل اللي في إيدك إنك تأجل، مش أكتر». واختتم بالتأكيد على أن النادي اتخذ، من وجهة نظره، كل الخطوات الممكنة في القضايا

الزمالك الاهلي منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

موعد إجازة 6 أكتوبر

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للموظفين والطلاب.. هل الخميس عطلة رسمية؟

دوري أبطال إفريقيا

«كاف» يُجري 3 تعديلات على لوائح دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

محمد صلاح

نادي طرابزون يحسم موقف محمد صلاح من مواجهة «كوبس» على النجيل الصناعي

الزمالك

أزمة الزمالك.. مسئولون سابقون يخضعون للتحقيق وعضو مجلس يرد 1.8 مليون جنيه

رئيس شعبة المواد البترولية: زيادة أسعار البنزين والسولار "جاية جاية" وقد تصل إلى 15%

رئيس شعبة المواد البترولية: زيادة أسعار البنزين والسولار مسألة وقت وتصل إلى 15%

معلمة تضرب صغير بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم

«أنا آسف والله كفاية» .. مُعلمة تضرب صغيرًا بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم.. شاهد

بالصور

شياكة لافتة.. روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجي في أحدث إطلالة

روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة
روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة
روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة

قبل فوات الأوان.. جمال شعبان يوجه 10 وصايا لحماية نفسك من الجلطات

الجلطات
الجلطات
الجلطات

بالأسود القصير.. نيكول سابا تجمع بين الأناقة والأنوثة

نيكول سابا تجمع بين الأناقه والأنوثه
نيكول سابا تجمع بين الأناقه والأنوثه
نيكول سابا تجمع بين الأناقه والأنوثه

فستان لافت.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة عبر «إنستجرام»

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

فيديو

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد