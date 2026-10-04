بعد غياب صلاح.. ماذا يملك منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا؟

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم اختبارًا وديًا مهمًا عندما يلتقي نظيره الجنوب أفريقي في التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي في ختام فترة التوقف الدولي الحالية في مواجهة تحمل أكثر من هدف للجهاز الفني بقيادة حسام حسن بعيدًا عن حسابات الفوز والخسارة.

وتأتي مواجهة جنوب أفريقيا في توقيت يسعى خلاله الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى استثمار المباراة بأفضل صورة بعد خوض مباراتي أنجولا وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027 حيث تمثل المواجهة فرصة لمنح عدد من العناصر التي لم تحصل على دقائق كافية إلى جانب اختبار أكثر من خيار فني وتكتيكي قبل العودة إلى الاستحقاقات الرسمية.

وتزداد أهمية المباراة في ظل غياب عدد من العناصر الأساسية وفي مقدمتهم قائد المنتخب محمد صلاح ومحمد عبد المنعم بالإضافة إلى أحمد فتوح الذي يغيب بسبب الإصابة العضلية وهو ما يفتح الباب أمام مجموعة من اللاعبين لإثبات قدرتهم على تحمل المسؤولية عندما تغيب الأسماء التي اعتادت الجماهير المصرية الاعتماد عليها.

غياب صلاح يفتح الباب أمام البدلاء

وتفرض مواجهة جنوب أفريقيا نفسها كاختبار حقيقي لمدى قدرة المنتخب على التعامل مع غياب محمد صلاح خاصة أن النجم المصري يمثل أحد أهم مصادر الخطورة الهجومية للفراعنة خلال السنوات الأخيرة.

ويبدو أن حسام حسن يتجه إلى استغلال اللقاء في تجربة مجموعة من الحلول الهجومية مع منح الفرصة لعناصر مثل عمر مرموش وإمام عاشور ومصطفى زيكو وهيثم حسن مع ارتفاع أسهم أحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل ومحمود صابر وعلي محمود إلى جانب أسامة فيصل وحمزة عبد الكريم.

ولا تقتصر أهداف الجهاز الفني على اختبار الأسماء الجديدة وإنما تمتد إلى الوقوف على مدى قدرة بعض اللاعبين على شغل أكثر من مركز فضلًا عن تجربة شكل مختلف في بناء الهجمات والتحولات بما يمنح الجهاز الفني صورة أكثر وضوحًا عن الخيارات المتاحة أمامه في المرحلة المقبلة.

حسام حسن أمام اختبار فني

وتشير التوقعات إلى اعتماد حسام حسن على طريقة لعب 4-2-3-1 مع التركيز على الاستحواذ والضغط المباشر ومحاولة استغلال سرعة التحول من الحالة الدفاعية إلى الهجومية.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء منافسة على بعض المراكز خصوصًا في حراسة المرمى بينما يقترب المهدي سليمان من حراسة عرين الفراعنة على أن يضم خط الدفاع محمد هاني وحسام عبد المجيد ورامي ربيعة وكريم حافظ.

وفي وسط الملعب يتجه الجهاز الفني إلى الدفع بالثنائي مروان عطية ومهند لاشين بينما تضم منطقة صناعة اللعب هيثم حسن وإمام عاشور ومصطفى زيكو خلف عمر مرموش في الخط الأمامي.

ويمثل هذا التشكيل المتوقع مزيجًا بين عناصر الخبرة وأخرى تسعى إلى تثبيت أقدامها مع المنتخب وهو ما يجعل المباراة فرصة مهمة أمام الجهاز الفني للحكم على بعض البدائل قبل اتخاذ قراراته بشأن القوام الذي سيعتمد عليه خلال المرحلة المقبلة.

جنوب أفريقيا.. اختبار مختلف أمام الفراعنة

على الجانب الآخر يدخل منتخب جنوب أفريقيا المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد بدايته القوية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية حيث حقق الفوز على غينيا ثم إريتريا ويسعى بقيادة مدربه بيتسو موسيماني إلى مواصلة العمل على بناء منتخب قادر على المنافسة قارياً.

وتمنح المباراة موسيماني فرصة مهمة لاختبار عناصره أمام منتخب مصر خاصة أن المواجهة تجمع بين منتخبين يملكان حضورًا تاريخيًا على الساحة الأفريقية وتسمح للجهاز الفني الجنوب أفريقي بقياس مدى جاهزية لاعبيه أمام منافس يتمتع بخبرات كبيرة.

ويميل موسيماني إلى الاعتماد على طريقة 4-2-3-1 مع بناء الهجمات من الخلف والتحرك الجماعي والضغط في المناطق المتقدمة مع استغلال الأجنحة إلى جانب وجود ثنائي ارتكاز يمنح الفريق التوازن المطلوب بين الاستحواذ والتقدم الهجومي.

ويضم التشكيل الأقرب لمنتخب جنوب أفريقيا ويليامز في حراسة المرمى وأمامه كاموجيلو وإيمي أوكون وأولويتو وثابيلو مورينا في خط الدفاع بينما يتواجد في الوسط موكوينا وسيفيلو سيثول وأوسوين أبوليس وموفوكينج وفي الهجوم ثابيليو ماسيكو وراينرز.

تاريخ المواجهات يميل إلى جنوب أفريقيا

وتحمل مواجهة الليلة رقم 13 في تاريخ لقاءات المنتخبين سواء الرسمية أو الودية وتميل الكفة التاريخية لصالح منتخب جنوب أفريقيا الذي حقق 7 انتصارات مقابل 5 انتصارات لمنتخب مصر بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

لكن الحسابات التاريخية لن تكون هي العامل الحاسم في لقاء اليوم الذي يأتي بالأساس كاختبار فني أمام الجهازين خصوصًا أن كل منتخب يدخل المباراة بأهداف مختلفة تتجاوز مجرد تحقيق الفوز.